PSG - Ousmane Dembélé : La terrible attaque venue de l’extrême droite !

Au terme d’une saison dernière remarquable avec le PSG, Ousmane Dembélé a été récompensé par le plus belle des récompenses : le Ballon d’Or. L’international français est aujourd’hui au sommet, étant ainsi un emblème de la France. Mais voilà que… certains ne considèrent pas Dembélé comme Français. C’est ce qu’a lâché Jean Messiha, homme politique d’extrême droite.

Que ce soit avec le PSG ou les Bleus, Ousmane Dembélé est un beau représentant de la France. Encore plus depuis son Ballon d’Or. Mais voilà que le numéro 10 parisien se retrouve aujourd’hui dans le viseur de l’extrême droite. Récemment, Jean Messiha s’était ainsi attaqué à Dembélé et voilà qu’il en a remis une couche.

Dembélé n’est pas Français ? Sur le plateau de i24 News, Jean Messiha s’en est pris une nouvelle fois à Ousmane Dembélé. L’homme d’extrême droite a alors balancé : « J’étais à la présentation du Ballon d’Or de Dembélé à Evreux, ville dont je vise la mairie ? Suis-je fier de Dembélé ? C’est un très grand joueur de football? Il n’y a aucun doute là-dessus. S’agissant du football, on ne peut qu’être fier. Après, c’est des considérations plus identitaires qui peuvent nous séparer. Sur le plan strictement footballistique, il n’y a rien à dire, il est extrêmement talentueux. Ça aurait été bien de me voir à cette remise ? Je n’étais pas à Evreux ce jour-là. Quelles considérations identitaires ? Le problème si vous voulez, que vous soyez un excellent un joueur de football, quelqu’un qui travaille, paye ses impôts, consomme, ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour être Français ».