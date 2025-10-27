OL - Paulo Fonseca : Le chiffre historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OL réalise un bon début de saison et pointe actuellement à la 4e place de Ligue 1, Paulo Fonseca réalise un travail convaincant depuis la fin de sa suspension. Et le technicien portugais possède même, à ce jour, le meilleur ratio de l'histoire de l'OL pour un entraîneur...

L'OL a remporté une bataille importante dans la course à l'Europe dimanche soir en battant le RC Strasbourg au Groupama Stadium (2-1). Un nouveau succès précieux pour les Gones de Paulo Fonseca, et qui permet d'ailleurs au technicien portugais de l'OL d'entrer provisoirement dans l'histoire du club avec un chiffre assez fou.

Fonseca, le plus gros ratio de victoires à l'OL En effet, comme le rapporte le compte Stats Foot sur X, Paulo Fonseca a remporté à ce jour 64,5% de ses matchs à la tête de l’OL en compétition officielle (20 victoires sur 31 rencontres), soit le plus haut ratio de victoires dans l'histoire du club lyonnais pour un entraineur devant Gérard Houiller (63,9%). Un chiffre qui en dit long sur le travail abattu par le coach portugais à l'OL.