Catastrophe à l’OL : L’énorme surprise de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

L’OL a confirmé une terrible nouvelle ce lundi. Le club rhodanien a annoncé la grave blessure de Malick Fofana, victime d’une entorse à la cheville droite. L’international belge va manquer quelques mois de compétitions. Paulo Fonseca a ainsi fait savoir qu’il préparait une énorme surprise pour remplacer l’ailier de 20 ans.

Ce lundi, l’OL a annoncé une terrible nouvelle. Sorti sur blessure contre le RC Strasbourg, Malick Fofana va manquer plusieurs mois de compétition. Le club rhodanien est victime d’une grave entorse de la cheville droite et va donc être écarté des terrains quelques temps. Paulo Fonseca s’est d’ailleurs livré sur le sujet en conférence de presse.

«Nous avons différentes solutions» « Le foot est comme ça. Les blessures sont normales dans le foot. C’était dur pour Malick, c’était dur pour nous car il est un joueur très important. Mais nous devons maintenant souhaiter à Malick un bon rétablissement et trouver des solutions pour l’équipe. Nous avons différentes solutions » a d’abord expliqué le coach de l’OL dans des propos rapportés par Foot Mercato. À cette occasion, Paulo Fonseca a fait savoir qu’il pourrait réserver une énorme surprise avec un certain Abner.