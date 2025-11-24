Transfert au PSG : La bombe lâchée par la presse italienne !

Axel Cornic

A quelques semaines du début du mercato hivernal, les spéculations fusent au sujet des plans du Paris Saint-Germain, qui n’a que très peu recruté cet été. Ainsi, les dirigeants parisiens suivraient notamment Eric Garcia du FC Barcelone, qui pourrait faire e plus grand bien à une défense fragilisée par la récente blessure d’Achraf Hakimi.

Ancien joueur de Luis Enrique en sélection, Eric Garcia pourrait poursuivre sa carrière au PSG. C'est en tout cas le projet du club parisien, qui aimerait beaucoup miser sur l’international espagnol, dont la polyvalence pourrait être un véritable atout. Mais les dernières nouvelles ne sont pas vraiment bonnes...

La fin du feuilleton ? D’après les informations de Mundo Deportivo, un accord de principe aurait été trouvé pour sa prolongation au FC Barcelone, à quelques mois de la fin de son contrat actuel. Titulaire indiscutable dans le dispositif d’Hansi Flick depuis le début de la saison, Eric Garcia serait vraisemblablement décidé à s’inscrire dans la durée en Catalogne.