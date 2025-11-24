Mercato : Le PSG reçoit une réponse fracassante pour un transfert à 0€ !

Scrutant le marché des défenseurs centraux, le PSG serait passé à l'action pour Eric Garcia, en fin de contrat au FC Barcelone. Mais voilà que l'avenir de l'Espagnol devrait s'écrire... en Catalogne. En effet, malgré cette proposition pour retrouver Luis Enrique, son ancien sélectionneur, Eric Garcia serait en passe de prolonger au Barça.
Afin de se renforcer à moindre coût, le PSG aurait quelques idées. En effet, étant en fin de contrat respectivement à Liverpool, au Bayern Munich et au FC Barcelone, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Eric Garcia seraient dans les petits papiers du club de la capitale. Finiront-ils par signer à Paris ? Pour ce qui est de l'Espagnol, c'est plutôt vers le Barça qu'il faut regarder.
Eric Garcia... va prolonger à Barcelone !
Selon les informations de Mundo Deportivo, l'avenir d'Eric Garcia devrait se passer au FC Barcelone. En effet, malgré une offre du PSG pour rejoindre Luis Enrique, l'Espagnol aurait trouvé un accord de principe avec le club catalan pour prolonger son contrat. Considéré par une pièce fondamentale par le Barça, Garcia est plus épanoui que jamais en Catalogne. La belle histoire est donc partie pour continuer encore un moment...
La recrue parfaite pour le PSG ?
Eric Garcia ne devrait donc pas rejoindre le PSG. Un coup dur puisque l'Espagnol avait tout de la recrue parfaite pour Luis Enrique. En effet, le journaliste ibérique Ivan Vargas avait confié : « Je pense qu’il s’intégrerait parfaitement au PSG. L’argument principal est clair : Éric García est le défenseur idéal pour le jeu que recherche Luis Enrique, car il était l’un de ses titulaires quand il dirigeait l’Espagne. Luis Enrique sait mieux que quiconque ce qu’Éric peut apporter et Éric sait parfaitement ce que Luis Enrique recherche chez un défenseur central ».