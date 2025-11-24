Mercato : Le PSG reçoit une réponse fracassante pour un transfert à 0€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Scrutant le marché des défenseurs centraux, le PSG serait passé à l'action pour Eric Garcia, en fin de contrat au FC Barcelone. Mais voilà que l'avenir de l'Espagnol devrait s'écrire... en Catalogne. En effet, malgré cette proposition pour retrouver Luis Enrique, son ancien sélectionneur, Eric Garcia serait en passe de prolonger au Barça.

Afin de se renforcer à moindre coût, le PSG aurait quelques idées. En effet, étant en fin de contrat respectivement à Liverpool, au Bayern Munich et au FC Barcelone, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Eric Garcia seraient dans les petits papiers du club de la capitale. Finiront-ils par signer à Paris ? Pour ce qui est de l'Espagnol, c'est plutôt vers le Barça qu'il faut regarder.

Eric Garcia... va prolonger à Barcelone ! Selon les informations de Mundo Deportivo, l'avenir d'Eric Garcia devrait se passer au FC Barcelone. En effet, malgré une offre du PSG pour rejoindre Luis Enrique, l'Espagnol aurait trouvé un accord de principe avec le club catalan pour prolonger son contrat. Considéré par une pièce fondamentale par le Barça, Garcia est plus épanoui que jamais en Catalogne. La belle histoire est donc partie pour continuer encore un moment...