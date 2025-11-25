Mercato - PSG : Discussions confirmées avec un international français !

Pierrick Levallet

Le PSG n’est visiblement pas contre saisir une excellente opportunité quand il en voit une sur le mercato. Le club de la capitale serait intéressé par les services de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. Les dirigeants parisiens auraient même déjà entamé les discussions avec l’international français.

Alors que le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG semble déjà préparer son recrutement... pour l’été prochain ! Le club de la capitale est à l’affût de la moindre bonne opportunité à saisir sur le marché des transferts. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu garderaient un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich.

Le PSG est sérieux pour Upamecano... D’après les informations de Sky Allemagne, le PSG serait même très sérieusement impliqué dans le dossier de l’international français. Le média allemand peut même confirmer que des discussions ont déjà eu lieu entre le défenseur de 27 ans et les dirigeants parisiens. Reste maintenant à voir si Dayot Upamecano se laissera tenter par une aventure dans la capitale.