PSG - Transfert d’une star : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Cet hiver, le PSG a visiblement prévu d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Mais le club de la capitale se tiendrait également à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich à l’issue de la saison.

Liverpool est bien sur le coup pour Upamecano Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. Comme le confirme Caught Offside, Liverpool serait également intéressé par Dayot Upamecano. Les Reds considéreraient l’international français comme une grosse opportunité à saisir pour renforcer la défense centrale. Le club de Premier League suivrait ainsi le dossier avec attention.