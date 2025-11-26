PSG - Transfert à 61M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG a changé radicalement sa manière de recruter avec les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique. Le club de la capitale a mis un terme au règne des stars pour remettre le collectif au centre du projet. La direction parisienne a décidé de miser sur la jeunesse. Si les Rouge-et-Bleu se sont illustrés avec de gros coups comme Joao Neves ou encore Désiré Doué, les pensionnaires de la Ligue 1 ont également essuyé quelques échecs.

Le PSG s'intéressait bien à Estevao Willian Comme le confirme MARCA, le PSG s’était bien mis en quête d’Estevao Willian il y a quelques temps. Le crack brésilien était convoité par les plus grands cadors européens. Finalement, c’est Chelsea qui a réussi à mettre la main sur le prodige de Palmeiras en montant une opération à environ 61M€.