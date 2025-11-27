«Un joueur exceptionnel» pour 60M€ : Un nouveau Ballon d’Or au PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une saison exceptionnelle couronnée par une victoire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a placé neuf de ses joueurs dans les nommés pour le Ballon d’Or 2025, remporté par Ousmane Dembélé. Parmi eux, Joao Neves, recruté pour 60 millions d'euros, qui pourrait être amené à triompher dans les années à venir…

Le Paris Saint-Germain sort d’une saison exceptionnelle, avec un premier sacre en Ligue des champions. Neuf joueurs de Luis Enrique figuraient ainsi dans les trente nommés au Ballon d’Or 2025, remporté par Ousmane Dembélé. Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves étaient aux côtés de l’attaquant français.

« En continuant comme ça, il peut devenir un candidat au Ballon d’Or « Pour Rodrigo Magalhães, coordinateur technique à la formation de Benfica pendant 20 ans, Joao Neves pourrait succéder à Ousmane Dembélé à l’avenir. « João est un joueur exceptionnel. C’est vraiment un exemple à suivre pour tous ceux qui aiment le football. Il se distingue des autres. Il est encore très jeune (21 ans, ndlr). En continuant comme ça, il peut devenir un candidat au Ballon d’Or dans quelques années s’il ne connaît pas de blessures et qu’il poursuit son travail acharné et continu. L’avenir s’annonce radieux pour João », estime-t-il, dans des propos accordés à Top Mercato.