«Un joueur exceptionnel» pour 60M€ : Un nouveau Ballon d’Or au PSG ?

Après une saison exceptionnelle couronnée par une victoire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a placé neuf de ses joueurs dans les nommés pour le Ballon d’Or 2025, remporté par Ousmane Dembélé. Parmi eux, Joao Neves, recruté pour 60 millions d'euros, qui pourrait être amené à triompher dans les années à venir…
Le Paris Saint-Germain sort d’une saison exceptionnelle, avec un premier sacre en Ligue des champions. Neuf joueurs de Luis Enrique figuraient ainsi dans les trente nommés au Ballon d’Or 2025, remporté par Ousmane Dembélé. Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves étaient aux côtés de l’attaquant français.
« En continuant comme ça, il peut devenir un candidat au Ballon d’Or «
Pour Rodrigo Magalhães, coordinateur technique à la formation de Benfica pendant 20 ans, Joao Neves pourrait succéder à Ousmane Dembélé à l’avenir. « João est un joueur exceptionnel. C’est vraiment un exemple à suivre pour tous ceux qui aiment le football. Il se distingue des autres. Il est encore très jeune (21 ans, ndlr). En continuant comme ça, il peut devenir un candidat au Ballon d’Or dans quelques années s’il ne connaît pas de blessures et qu’il poursuit son travail acharné et continu. L’avenir s’annonce radieux pour João », estime-t-il, dans des propos accordés à Top Mercato.
« Ce n’est pas une surprise de voir ce que João fait »
Arrivé pour 60M€ à l’été 2024 en provenance de Benfica, Joao Neves n’a pas mis longtemps avant de trouver sa place au PSG. Une réussite qui ne surprend pas Rui Bento, son ancien sélectionneur chez les U19 du Portugal : « Pour moi, honnêtement, ce n’est pas une surprise de voir ce que João fait. J’ai toujours vu João comme un joueur qui allait appartenir au groupe restreint des joueurs magnifiques ».