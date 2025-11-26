Transfert à 60M€ : Un «joueur magnifique» débarque au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joao Neves s’est imposé comme un atout majeur du PSG après son transfert à 60 millions d'euros à l'été 2024, en provenance de Benfica. Sous la houlette de Luis Enrique, le milieu de 21 ans a été déterminant dans le succès européen du club, une réussite qui n’étonne pas l’un de ses anciens entraîneurs.

Il fait l’unanimité au PSG. Arrivé à l’été 2024 pour 60M€ (hors bonus), Joao Neves s’est rapidement montré indispensable dans l’équipe de Luis Enrique, jouant un rôle primordial dans le sacre européen du club la saison dernière. Depuis ce week-end, le milieu de 21 ans est même devenu le meilleur buteur de la saison au PSG avec cinq réalisations en Ligue 1.

« J’ai toujours vu João comme un joueur qui allait appartenir au groupe restreint des joueurs magnifiques » Une réussite qui n’étonne pas ceux qui ont côtoyé Joao Neves durant ses jeunes années, à l’instar de Rui Bento, sélectionneur qui l’a promu avec les U19 du Portugal. « Pour moi, honnêtement, ce n’est pas une surprise de voir ce que João fait. J’ai toujours vu João comme un joueur qui allait appartenir au groupe restreint des joueurs magnifiques », confie-t-il, interrogé par Top Mercato.