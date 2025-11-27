Neymar - PSG : La déclaration d’amour surprise de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, Kylian Mbappé a partagé le vestiaire avec de grandes stars depuis ses débuts. Après le PSG, le champion du monde a relevé le défi Real Madrid où il dispose comme compère d’attaque de Vinicius Jr. Un joueur à part qu’il a encensé sur Canal+.

Du temps de Kylian Mbappé au PSG, à savoir entre 2017 et 2024, les stars se sont empilées dans le vestiaire. Dani Alves, Neymar, Gianluigi Buffon, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi pour ne citer qu’elles. Après ses sept saisons passées à côtoyer le gratin, Mbappé s’en est allé du côté du Real Madrid.

«Il comprend le football comme peu de joueurs le comprennent» Dès lors, le capitaine de l’équipe de France a pu être au contact de nouvelles stars à l’instar de Vinicius Jr. Un joueur hors norme, d’exception comme il l’a décrit au micro de Canal+ mercredi après la victoire du Real Madrid contre l’Olympiakos pour la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (4-3). « C’est un honneur pour moi de jouer avec un joueur de sa qualité. J’ai eu la chance de jouer avec beaucoup de joueurs de grande qualité dans ma carrière. Je suis très content de jouer avec lui, il comprend le football comme peu de joueurs le comprennent ».