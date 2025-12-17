Kylian Mbappé : Le coup «absurde» du PSG !

Amadou Diawara

Alors que son contrat avec le PSG s'est terminé le 30 juin 2024, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, le club de la capitale a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus. Pour réparer son préjudice, Kylian Mbappé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui a condamné le PSG a lui verser environ 61M€. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Me Thomas Clay - avocat du joueur - a détaillé la défense du club de la capitale.

«Vu comme ça, c'est extravagant» « Contrairement à ce qu'on peut croire, il y avait une vraie question juridique sur l'existence d'une sorte d'avenant verbal. Si le PSG n'y avait pas cru, il n'aurait pas mis autant d'énergie à produire des consultations juridiques de professeurs de droit. Il en a produit trois dans la procédure », a lancé Me Thomas Clay, avant d'apporter davantage de précisions.