PSG : L'histoire de famille qui lui coûte son transfert...

Champion du monde et champion d'Europe quelques années après avec l'équipe de France, il aurait pu s'engager en faveur du PSG dans les années 90. Ce jeune talent de l'époque était partant, mais tout a capoté en raison de son socle familial. Des années plus tard, il vide son sac en interview.

Dans les années 90, avant l'émergence de Nicolas Anelka qui sortait tout droit de l'académie du PSG, le gamin de Trappes aurait pu être précédé par un autre grand attaquant de l'histoire de l'équipe de France. En 1995, le principal intéressé effectuait un essai au Paris Saint-Germain qui s'était avéré concluant. L'entraîneur de l'époque Luis Fernandez était sous le charme. Néanmoins, le transfert ne s'est pas fait pour une raison qui relève du familial.

«Le coach et les joueurs voulaient que je reste» En 2021, dans le cadre du 6ème épisode de Colinterview, David Trezeguet révélait être brièvement passé par le Paris Saint-Germain en y laissant un souvenir positif. « L'essai avec le PSG en 1995 ? Au niveau du contexte, mon approche avec Paris s'est fait avec Omar da Fonseca. Une époque avec Luis Fernandez en entraîneur et Michel Denisot en président. Ca se passe plutôt bien, mon adaptation a été très facile, j'ai vite montré mes qualités. Le coach et les joueurs voulaient que je reste. Mon idée était de ramener ma famille à laquelle je suis très attaché : mon père, ma mère et ma soeur ».