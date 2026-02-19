Félix Lebrun : Une aventure avec une star d'Hollywood après les JO de Paris 2024 ? Sa mère s'en mêle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A seulement 17 ans, Félix Lebrun participait aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et rapportait deux médailles de bronze à la délégation tricolore en simple puis par équipes en tennis de table. Grand espoir français de la discipline, le cadet des frères Lebrun a tapé dans l'oeil d'Hollywood pour un projet récolte déjà pas mal de reconnaissance avant les Oscars. Ce sera sans lui pour une raison très précise partagée par sa mère.

En route pour les Oscars ! Lauréat du Golden Globes du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie le 11 janvier dernier, Timothée Chalamet a rendez-vous avec la potentielle soirée de sa vie le 16 mars prochain au Dolby Theater de Los Angeles pour l'éventuelle consécration de sa carrière. A 30 ans, grâce à sa performance dans Marty Supreme où il interprète Marty Mauser, un jeune aspirant au tennis de table, l'acteur franco-américain supporter de l'ASSE aurait pu croiser la route d'un médaillé des Jeux Olympiques de Paris 2024, sensation de la délégation française : Félix Lebrun.

Le réalisateur Josh Safdie révèle qu'il a approché l'un des frères Lebrun pour ‘MARTY SUPREME’ :



« Nous avons approché Félix Lebrun mais son objectif n’est pas de tourner avec Timothée Chalamet. »



(via https://t.co/y75nfsSMP4) pic.twitter.com/5x7aUr94S8 — Daily Pop (@dailypop__) February 18, 2026

«Son objectif est de devenir le meilleur joueur de tennis de table au monde. Pas de jouer dans un film avec Timothée Chalamet» En effet, le réalisateur de Marty Supreme, sorti en salles ce 18 février en France, s'est confié cette semaine au Figaro. Par le biais d'un discours rapporté par le Huffington Post, Joshua Safdie affirme avoir contacté Félix Lebrun dans l'optique de convaincre le pongiste de 19 ans d'interpréter un rôle dans son long-métrage de 2h29. Sans succès. « Il n’était pas intéressé. Et je le dis avec un immense respect. Sa mère nous l’a expliqué très simplement : il ne pense qu’à son prochain tournoi. Son objectif est de devenir le meilleur joueur de tennis de table au monde. Pas de jouer dans un film avec Timothée Chalamet ».