«Elle pourrait ne pas se réveiller» : Une athlète vit un drame en plein JO d’hiver 2026

Il y a quelques jours, Atle Lie McGrath se prononçait sur la disparition de son grand-père survenue au début de ces Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, le slalomeur norvégien ayant fait parler de lui pour son craquage après une épreuve de slalom. Quelques jours plus tard, c’est une autre athlète qui s’est livrée sur un drame personnel qu’elle vit actuellement.

Chaque édition des Jeux olympiques procure son lot d'histoires, et ceux de Milan-Cortina ne dérogent pas à la règle. Cela peut parfois prendre une tournure dramatique, comme ce fut le cas ce lundi pour le slalomeur norvégien Atle Lie McGrath, qui n’est pas parvenu à masquer sa frustration après sa faute sur la seconde manche de son épreuve, jetant ses bâtons et quittant la piste à pied pour se diriger vers la forêt. Derrière cette séquence largement relayée sur les réseaux sociaux se cachait la détresse d’un homme en deuil. « D’habitude je suis plutôt bon pour remettre les choses en perspective et me dire que, si je n’ai pas bien skié, je suis au moins en bonne santé et ma famille aussi. Mais pas cette fois, avait confié l’athlète de 25 ans, qui a perdu son grand-père le jour de la cérémonie d’ouverture, le 6 février. J’ai perdu quelqu’un que j’aime tellement. C’est un des moments les plus difficiles de ma vie. J’ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à gérer la situation ces derniers jours. Sa mort m’a énormément affecté mais elle n’a pas altéré ma concentration. Je suis même persuadé qu’il est l’unique raison pour laquelle j’ai gagné la première manche avec autant d’écart. J’étais très fier de ça ».

« Ma belle-mère a eu un infarctus il y a quatre jours » On a appris quelques jours après qu’une autre athlète traversait une phase difficile durant cette 25e édition des Jeux d’hiver à Milan-Cortina, Madeleine Dupont, capitaine de l’équipe de curling du Danemark, ayant révélé que sa belle-mère se trouvait dans le coma après avoir été victime d’une crise cardiaque en Italie. « Ma belle-mère, qui est aussi la grand-mère de mes enfants, a eu un infarctus il y a quatre jours et s’est gravement blessée à la tête. Elle est dans le coma dans un hôpital voisin et pourrait ne pas se réveiller, a-t-elle confié dans des propos rapportés par Reuters et Le Parisien. Une partie de la famille est rentrée chez eux au Danemark hier, car ils ne pouvaient plus rien faire ici. Nous essayons de faire venir du personnel supplémentaire pour prendre la relève, car c’est difficile d’être à l’hôpital 24 heures sur 24. Ils se relaient un peu ».