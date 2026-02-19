Laure Manaudou : «Garçon manqué», sa préoccupation pour Danse avec les Stars !

Amadou Diawara

Après son frère Florent l'année dernière, Laure Manaudou participe à cette édition de l'émission Danse avec les Stars. Pour le quatrième prime, l'ancienne nageuse a appris qu'elle allait danser sur une rumba. Alors que cette danse est sensuelle, Laure Manaudou a fait part de son inquiétude, et ce, à cause de son passé de garçon manqué.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou faisait partie du casting. En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie, le nageur a terminé à la deuxième place, derrière le duo Lenie - Jordan Mouillerac. Après son frère, Laure Manaudou a accepté de relever le défi proposé par TF1. En effet, elle fait équipe avec Christian Millette pour cette édition de Danse avec les Stars.

«Cette sensualité, je ne l'ai jamais montrée» Avant le quatrième prime de Danse avec les Stars, programmé ce vendredi, Christian Millette a annoncé à Laure Manaudou qu'ils allaient performer sur une rumba, et ce, dans une vidéo partagée par TF1. « C'est quelque chose de plus sensuel dans le mouvement […] là on va être plus sur quelque chose de fluide, même romantique. La musique est romantique, c'est une musique d'Hoshi, c'est : "puis t'as dansé avec moi" », a précisé le danseur professionnel ce mardi. Ce qui n'a pas manqué d'inquiéter l'ex-nageuse.