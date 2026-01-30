«La fin approche» : Après John Cena, cette figure marquante de la WWE tease sa retraite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE, la première compagnie de catch au monde, a fait ses adieux à John Cena en décembre dernier, la star américaine prenant sa retraite à l’âge de 48 ans. Un départ qui a ému les fans, qui devraient voir une autre figure marquante de la discipline se retirer prochainement…

Visage du catch américain durant ces deux dernières décennies, John Cena s’est définitivement retiré des rings en décembre dernier, au terme d’une tournée d’adieu d’un an avec la WWE lui permettant de faire le tour du monde. Et c’est à Washington, capitale des États-Unis, que la star américaine de 48 ans a enfilé pour la dernière fois son célèbre short en jean pour se frotter à Gunther, grand vainqueur du choc pour le plus grand regret des spectateurs de la Capital One Arena. C’est une page de l’histoire du catch et de la WWE qui s'est tournée, et les fans ont conscience que d’autres grands noms vont suivre. Après la génération de l’Undertaker, Triple H ou encore Shawn Michaels, qui ont contribué aux belles heures de ce divertissement sportif dans les années 1990, c’est au tour de John Cena et des autres figures phares de la décennie 2000 de s’en aller une par une. AJ Styles (48 ans) a déjà annoncé qu’il se retirerait en 2026, et un autre gros nom a laissé entendre qu'il allait faire de même prochainement.

Adam Copeland (Edge) reflects on returning to pro wrestling 6 years ago today at the WWE Royal Rumble. pic.twitter.com/gztXLiXgSv — Fightful Wrestling (@Fightful) January 26, 2026

« Je sais que la fin approche » Contraint de mettre un terme à sa carrière en 2011 pour une blessure au cou, Adam Copeland, plus connu sous le pseudonyme d’Edge à la WWE, avait été autorisé à faire son retour neuf ans plus tard, créant la surprise en apparaissant lors du Royal Rumble 2020. Sur les réseaux sociaux, le Canadien est revenu sur ce moment. « Je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait six ans jour pour jour, aujourd’hui, que j’avais fait mon retour au Royal Rumble. Pour moi, chaque seconde qui a suivi ce premier « You Think You Know Me » (le début de sa chanson d’entrée, ndlr) au Rumble de Houston a été un succès. Vous connaissez l'histoire, je n'étais pas censé faire ça (catcher, ndlr), et pourtant, six ans plus tard, nous y voilà. Si vous m'aviez dit il y a six ans que je ferais encore ça après six ans, je vous aurais pris pour des fous. J'ai eu tellement de chance », a confié le multiple champion du monde, désormais à l’AEW, la compagnie concurrente de la WWE.