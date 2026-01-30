«La fin approche» : Après John Cena, cette figure marquante de la WWE tease sa retraite

La WWE, la première compagnie de catch au monde, a fait ses adieux à John Cena en décembre dernier, la star américaine prenant sa retraite à l’âge de 48 ans. Un départ qui a ému les fans, qui devraient voir une autre figure marquante de la discipline se retirer prochainement…
Visage du catch américain durant ces deux dernières décennies, John Cena s’est définitivement retiré des rings en décembre dernier, au terme d’une tournée d’adieu d’un an avec la WWE lui permettant de faire le tour du monde. Et c’est à Washington, capitale des États-Unis, que la star américaine de 48 ans a enfilé pour la dernière fois son célèbre short en jean pour se frotter à Gunther, grand vainqueur du choc pour le plus grand regret des spectateurs de la Capital One Arena.
C’est une page de l’histoire du catch et de la WWE qui s'est tournée, et les fans ont conscience que d’autres grands noms vont suivre. Après la génération de l’Undertaker, Triple H ou encore Shawn Michaels, qui ont contribué aux belles heures de ce divertissement sportif dans les années 1990, c’est au tour de John Cena et des autres figures phares de la décennie 2000 de s’en aller une par une. AJ Styles (48 ans) a déjà annoncé qu’il se retirerait en 2026, et un autre gros nom a laissé entendre qu'il allait faire de même prochainement.
« Je sais que la fin approche »
Contraint de mettre un terme à sa carrière en 2011 pour une blessure au cou, Adam Copeland, plus connu sous le pseudonyme d’Edge à la WWE, avait été autorisé à faire son retour neuf ans plus tard, créant la surprise en apparaissant lors du Royal Rumble 2020. Sur les réseaux sociaux, le Canadien est revenu sur ce moment.
« Je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait six ans jour pour jour, aujourd’hui, que j’avais fait mon retour au Royal Rumble. Pour moi, chaque seconde qui a suivi ce premier « You Think You Know Me » (le début de sa chanson d’entrée, ndlr) au Rumble de Houston a été un succès. Vous connaissez l'histoire, je n'étais pas censé faire ça (catcher, ndlr), et pourtant, six ans plus tard, nous y voilà. Si vous m'aviez dit il y a six ans que je ferais encore ça après six ans, je vous aurais pris pour des fous. J'ai eu tellement de chance », a confié le multiple champion du monde, désormais à l’AEW, la compagnie concurrente de la WWE.
La retraite en octobre 2026 ?
« J'ai l'impression d'avoir réalisé mon rêve deux fois. J'ai pu le faire la première fois, j'ai dû prendre ma retraite pendant neuf ans, puis je l'ai retrouvé. C'est génial, mais je suis aussi réaliste et je sais que la fin approche. J'espère donc que vous avez apprécié cette aventure. Si ce n'est pas le cas, tant pis, et si c'est le cas, tant mieux. Il en reste encore un peu. Merci de me le rappeler. Je repense à cette carrière qui dure maintenant depuis quatre décennies, a ajouté Edge. Avec tout ce que j'ai fait à la WWE, puis mon passage à l'AEW où j’ai pu affronter de nouveaux adversaires. Depuis six ans maintenant, j’affronte beaucoup de talents que je n'aurais jamais pensé affronter, mais avec lesquels j'ai pu me mesurer. Ça a été génial, et je suis à un stade de ma vie où je ne fais plus rien qui ne soit pas génial. Merci. »
Adam Copeland avait déjà indiqué ces derniers mois qu’il songeait à prendre sa retraite à la fin de son engagement avec l’AEW, en octobre 2026. Plus que quelques mois, donc…