Fou rire pendant un combat avec The Rock : La scène improbable à la WWE dévoilée par l’Undertaker

Ce sont deux légendes de la WWE qui ont marqué l’histoire du catch. The Rock et The Undertaker ont eu l’occasion de se croiser de nombreuses fois sur un ring, et un moment a particulièrement marqué celui qui a influencé toute une génération avec son personnage de croque-mort.

Légende de la WWE, The Undertaker (Mark Calaway de son vrai nom) était récemment de passage dans le podcast de Cody Rhodes, l’une des têtes d’affiche du moment de la première structure de catch au monde. L’occasion pour la légende américaine de 60 ans de revenir sur les grands moments de sa carrière, mais aussi de dévoiler quelques anecdotes plus secrètes, dont une avec Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

The Undertaker has returned to WWE & choke-slammed The Rock. pic.twitter.com/XWxrYCWIzv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 8, 2024

« The Rock se regardait simplement me mettre une raclée sur l’écran » « C’est drôle. À l’époque, j’étais sur le ring avec The Rock et je ne sais pas si tu l’as déjà remarqué, mais The Rock aimait que vous tourniez le dos à l’écran, a commencé l’ancien champion du monde de la WWE, dans le podcast "What Do You Wanna Talk About ?". Et un soir, on travaillait ensemble. Il me tenait contre les cordes et me frappait sans relâche. Il ne regardait nulle part ailleurs. Il se regardait simplement me mettre une raclée sur l’écran. »