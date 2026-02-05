«Il y a eu beaucoup de sang» : La blessure sérieuse de John Cena à la WWE qui le hante encore

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tête de gondole de la WWE ces deux dernières décennies, John Cena a quitté l’organisation reine du catch en décembre dernier, à l’âge de 48 ans. Durant sa carrière sur le ring, l’Américain a connu plusieurs blessures, dont une en plein direct pendant un show. L’image avait marqué le public, mais aussi l’auteur du geste malheureux.

Si le catch est un spectacle scénarisé, où les résultats sont déterminés à l’avance, les athlètes présents sur le ring livrent néanmoins une vraie performance sportive où chaque geste peut avoir de lourdes conséquences, lors d’un show télévisé ou même à l’entraînement. John Cena est bien placé pour en parler, lui qui a subi plusieurs blessures sérieuses avant de prendre sa retraite en décembre dernier, à l’âge de 48 ans. Quelques jours avant cet ultime combat, perdu contre l’Autruchien Gunther, le multiple champion du monde s’était souvenu de ses nombreux pépins physiques. « Je me suis déchiré les deux triceps. Je me suis déchiré le pectoral. Mon cou... J'ai dû subir une arthrodèse vertébrale, avait expliqué dans The Bill Simmons Podcast. Lorsqu'un disque se rompt et touche la moelle épinière, cela peut tout bloquer. »

Seth broke Cenas nose



Cena continued the match and ultimately won



Then reportedly underwent emergency surgery to repair the broken nose.



Didn’t cry or beg for attention once. pic.twitter.com/MqP8Qm4ZJx — Ultra Promo King (@UltraPromoKing) March 8, 2025

La fracture du nez impressionnante de John Cena John Cena avait probablement oublié durant l’entretien cette fracture du nez survenu en plein match durant le show Raw, en 2015. Un coup de genou porté au visage par Seth Rollins avait fait dévier la cloison nasale de Cena, ce qui ne l’avait pas empêché de poursuivre et remporter le match malgré le sang et son visage tuméfié.