«Il y a eu beaucoup de sang» : La blessure sérieuse de John Cena à la WWE qui le hante encore

Tête de gondole de la WWE ces deux dernières décennies, John Cena a quitté l’organisation reine du catch en décembre dernier, à l’âge de 48 ans. Durant sa carrière sur le ring, l’Américain a connu plusieurs blessures, dont une en plein direct pendant un show. L’image avait marqué le public, mais aussi l’auteur du geste malheureux.
Si le catch est un spectacle scénarisé, où les résultats sont déterminés à l’avance, les athlètes présents sur le ring livrent néanmoins une vraie performance sportive où chaque geste peut avoir de lourdes conséquences, lors d’un show télévisé ou même à l’entraînement. John Cena est bien placé pour en parler, lui qui a subi plusieurs blessures sérieuses avant de prendre sa retraite en décembre dernier, à l’âge de 48 ans.
Quelques jours avant cet ultime combat, perdu contre l’Autruchien Gunther, le multiple champion du monde s’était souvenu de ses nombreux pépins physiques. « Je me suis déchiré les deux triceps. Je me suis déchiré le pectoral. Mon cou... J'ai dû subir une arthrodèse vertébrale, avait expliqué dans The Bill Simmons Podcast. Lorsqu'un disque se rompt et touche la moelle épinière, cela peut tout bloquer. »
La fracture du nez impressionnante de John Cena
John Cena avait probablement oublié durant l’entretien cette fracture du nez survenu en plein match durant le show Raw, en 2015. Un coup de genou porté au visage par Seth Rollins avait fait dévier la cloison nasale de Cena, ce qui ne l’avait pas empêché de poursuivre et remporter le match malgré le sang et son visage tuméfié.
« Je me suis senti très mal »
Bien que cela fasse partie des risques du métier, Seth Rollins reconnaît auprès du magazine GQ s’être senti très mal, d’autant que sa carrière décollait à peine à ce moment-là.
Not even a broken nose could make @JohnCena give up! 😱— WWE (@WWE) December 11, 2025
See what happened ⬇️ ⬇️ ⬇️ pic.twitter.com/nIkuPCa4XM
« C’est moi qui ai fait ça. Je lui ai cassé le nez et je me suis senti très mal. J'adore John. C'était au début d'un match à Monday Night Raw, il y a très, très longtemps. Je l'ai frappé avec mon genou en plein dans le nez, j'ai senti un craquement, et puis il y a eu beaucoup de sang. Puis il est sorti du coin (du ring) comme un fou furieux et m'a malheureusement tabassé », s’est souvenu l’Américain, qui avait déjà reconnu il y a quelques années s’être « excusé mille fois » pour ce geste.