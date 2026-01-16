John Cena avec le PSG, c'est officiel en France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG et la WWE ont dévoilé cette semaine une collection de merchandising disponible dans un premier temps en exclusivité au sein de la boutique du club à Londres, à l’occasion du show Smackdown organisé vendredi soir dans la capitale anglaise par la compagnie reine du catch. Les fans français peuvent se rassurer, les produits sont désormais disponibles sur le store en ligne, dont un t-shirt collector à l’effigie de John Cena.

C’est une nouvelle qui devrait ravir les fans de catch, surtout s’ils sont supporters du PSG. Il y a quelques jours, le club de la capitale avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu’une gamme de vêtements réalisée avec la première compagnie de catch au monde avait vu le jour dans sa boutique londonienne, à l’occasion du show Smackdown qui se tient vendredi soir dans la capitale anglaise. Un t-shirt de John Cena est notamment proposé à la vente, avec la mention « Paris Saint-Germain » près des logos de la WWE et du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain s’associe à la WWE pour une collaboration exceptionnelle à Londres à l’occasion du WWE SmackDown, qui se tiendra ce vendredi 16 janvier à l’OVO Wembley Arena.



Les produits de la WWE disponibles en France Du merchandising exclusif au public anglais désormais accessible aux fans français. Le PSG a fait savoir ce vendredi matin sur son compte X que ces produits dérivés étaient disponibles sur sa boutique en ligne, ainsi que sur celle de la WWE. « Le Paris Saint-Germain s’associe à la WWE pour une collaboration exceptionnelle à Londres à l’occasion du WWE SmackDown, qui se tiendra ce vendredi 16 janvier à l’OVO Wembley Arena. Une collection exclusive intitulée « Paris brings the SmackDown », mêlant l’ADN iconique du Club et l’univers spectaculaire de la WWE est disponible », indique le PSG, mettant en avant la « pièce maîtresse de la collection » : le fameux « t-shirt à l’effigie de John Cena, icône légendaire du catch, (qui) fait pour la première fois son entrée dans l’univers du Paris Saint-Germain. »