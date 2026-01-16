John Cena avec le PSG, c'est officiel en France !

Le PSG et la WWE ont dévoilé cette semaine une collection de merchandising disponible dans un premier temps en exclusivité au sein de la boutique du club à Londres, à l’occasion du show Smackdown organisé vendredi soir dans la capitale anglaise par la compagnie reine du catch. Les fans français peuvent se rassurer, les produits sont désormais disponibles sur le store en ligne, dont un t-shirt collector à l’effigie de John Cena.
C’est une nouvelle qui devrait ravir les fans de catch, surtout s’ils sont supporters du PSG. Il y a quelques jours, le club de la capitale avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu’une gamme de vêtements réalisée avec la première compagnie de catch au monde avait vu le jour dans sa boutique londonienne, à l’occasion du show Smackdown qui se tient vendredi soir dans la capitale anglaise. Un t-shirt de John Cena est notamment proposé à la vente, avec la mention « Paris Saint-Germain » près des logos de la WWE et du club de la capitale.
Les produits de la WWE disponibles en France
Du merchandising exclusif au public anglais désormais accessible aux fans français. Le PSG a fait savoir ce vendredi matin sur son compte X que ces produits dérivés étaient disponibles sur sa boutique en ligne, ainsi que sur celle de la WWE. « Le Paris Saint-Germain s’associe à la WWE pour une collaboration exceptionnelle à Londres à l’occasion du WWE SmackDown, qui se tiendra ce vendredi 16 janvier à l’OVO Wembley Arena. Une collection exclusive intitulée « Paris brings the SmackDown », mêlant l’ADN iconique du Club et l’univers spectaculaire de la WWE est disponible », indique le PSG, mettant en avant la « pièce maîtresse de la collection » : le fameux « t-shirt à l’effigie de John Cena, icône légendaire du catch, (qui) fait pour la première fois son entrée dans l’univers du Paris Saint-Germain. »
La collaboration entre le PSG et la WWE officialisée l’été dernier
Cette collaboration résulte du partenariat noué entre les deux groupes cet été, en marge de « Clash In Paris », le premier grand événement de la WWE organisé dans la capitale le 31 août dernier. « Le Paris Saint-Germain est une organisation à la renommée mondiale, dotée d’une base de supporters incroyablement passionnés. Ensemble, nous sommes convaincus de pouvoir proposer des expériences inoubliables et des produits uniques pour fédérer un public international autour de nos deux marques », avait indiqué Alex Varga, co-Head of Revenue de la WWE. La formation parisienne expliquait quant à elle, par la voix de son directeur de la marque Fabien Allègre, avoir comme « objectif commun » avec la compagnie américaine « de rassembler les fans à travers les continents, dans un esprit authentique et fidèle à l’identité de chacune de nos marques ».
En plus de commercialiser des produits dérivés, le PSG et la WWE ont l’intention de créer à l’avenir des « contenus originaux », « des initiatives pour promouvoir l’engagement des supporters », et des « programmes à vocation communautaire », tout en mettant en place des « expériences uniques mettant en lien les joueurs du PSG et les Superstars de la WWE. » Certains talents de la compagnie de catch devront prendre sur eux comme a pu le constater le10sport.com au cours des derniers mois en approchant Gunther, supporter du Rapid Vienne qui n’a pas digéré la victoire parisienne à la Coupe des Coupes 1996, mais aussi Rusev, fan du Real Madrid, qualifiant le PSG de « club artificiel ».