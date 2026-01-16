C'est terminé pour Achraf Hakimi : Il annonce la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à la cheville au début du mois de novembre lors du choc contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a déjà retrouvé un excellent niveau comme le confirment ses prestations à la CAN avec le Maroc. De très bon augure pour le PSG qui peut se réjouir de la montée en puissance de son latéral droit qui en a fini avec ses galères.

Lorsqu'Achraf Hakimi quittait la pelouse du Parc des Princes le 4 novembre dernier après avoir subi un très gros tacle de Luis Diaz, le pire était à craindre. Victime d'une grosse entorse de la cheville, le latéral droit du PSG a finalement manqué plusieurs semaines de compétition et a fait son retour à temps pour disputer les matches à élimination directe de la CAN. Un timing parfait puisque le Maroc s'apprête à disputer la finale de la compétition contre le Sénégal afin de réaliser le rêve de tous les Marocains en s'imposant à domicile. Et pour cela, Achraf Hakimi semble être revenu à 100% comme l'assure le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi, qui confirme que les galères semblent finies pour le capitaine des Lions de l'Atlas.

Hakimi, les galères sont terminées ! « La CAN touche à sa fin et Achraf Hakimi ne saurait tarder à faire son retour dans la capitale. Je pense que, quel que soit le résultat de la finale dimanche, Luis Enrique lui accordera un temps de repos nécessaire avant de rejoindre le Campus. Mais, et c’est la bonne nouvelle, Hakimi devrait rentrer à Paris en grande forme. Après sa blessure à la cheville, il est de retour sur les terrains sans aucune séquelle », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'en rajouter une couche.