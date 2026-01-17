Séisme à l’OM : Le départ d’une star annoncée ?

Titulaire dans les cages de l’OM depuis son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2024, Geronimo Rulli le sera-t-il toujours la saison prochaine ? L’international argentin est sous contrat jusqu’en juin 2027 et, pour le moment, aucune discussion n’a été entamée dans l’optique d’une prolongation, une situation dont Pablo Longoria n’est pas très friand.
Grand artisan de la deuxième place obtenue par l’OM la saison dernière en championnat, les erreurs de Geronimo Rulli se voient plus cette année. Toujours capable de parades exceptionnelles, le gardien âgé de 33 ans s’est aussi souvent rendu coupable d’erreurs de relances grossières et qui ont coûté des points à son équipe.
« C’est un privilège d’avoir comme gardien à l’OM Rulli »
Il reste un joueur sur lequel Roberto De Zerbi compte. « En ce qui concerne Rulli, je suis toujours content de lui. Il a offert de très nombreux points en championnat. Il a fait dix-huit mois formidables à Marseille. Est-ce qu’il y a mieux que Rulli dans le monde ? Sans doute. Mais selon moi, c’est une valeur ajoutée. C’est un privilège d’avoir comme gardien à l’OM Rulli », déclarait l’entraîneur de l’OM à la veille d’affronter Bayeux (0-9) en 16es de finale de Coupe de France.
Vers un départ de Rulli l’été prochain ?
La question est de savoir jusqu’à quand Geronimo Rulli le sera. Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international argentin (7 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2027 et, comme indiqué par L’Équipe, l’OM n’a entamé aucune discussion dans l’optique d’une prolongation. Geronimo Rulli n’aura plus qu’un an de contrat cet été, une situation dont ne raffole pas Pablo Longoria et on pourrait donc se diriger vers un départ l'été prochain, en l'état actuel des choses.