Séisme à l’OM : Le départ d’une star annoncée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire dans les cages de l’OM depuis son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2024, Geronimo Rulli le sera-t-il toujours la saison prochaine ? L’international argentin est sous contrat jusqu’en juin 2027 et, pour le moment, aucune discussion n’a été entamée dans l’optique d’une prolongation, une situation dont Pablo Longoria n’est pas très friand.

Grand artisan de la deuxième place obtenue par l’OM la saison dernière en championnat, les erreurs de Geronimo Rulli se voient plus cette année. Toujours capable de parades exceptionnelles, le gardien âgé de 33 ans s’est aussi souvent rendu coupable d’erreurs de relances grossières et qui ont coûté des points à son équipe.

« C’est un privilège d’avoir comme gardien à l’OM Rulli » Il reste un joueur sur lequel Roberto De Zerbi compte. « En ce qui concerne Rulli, je suis toujours content de lui. Il a offert de très nombreux points en championnat. Il a fait dix-huit mois formidables à Marseille. Est-ce qu’il y a mieux que Rulli dans le monde ? Sans doute. Mais selon moi, c’est une valeur ajoutée. C’est un privilège d’avoir comme gardien à l’OM Rulli », déclarait l’entraîneur de l’OM à la veille d’affronter Bayeux (0-9) en 16es de finale de Coupe de France.