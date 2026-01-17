C'est terminé pour le PSG, la grande nouvelle pour Luis Enrique

Lundi soir, le PSG a été, à la surprise générale, éliminé de la Coupe de France. Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés à domicile face au Paris FC (0-1), et sortent la tête basse de la compétition. Cependant, cela pourrait être finalement un mal pour un bien du côté des champions d’Europe.
Le PSG a connu une semaine véritablement particulière. Lundi soir, les hommes de Luis Enrique étaient éliminés de la Coupe de France à la surprise générale. Battu de justesse par le Paris FC à domicile, le club parisien n’avait pas le droit à l’erreur ce vendredi soir en championnat face au LOSC.
Le PSG éliminé de la Coupe de France
Et clairement, le PSG a délivré l’une des meilleures prestations de la saison en Ligue 1, en dominant totalement la rencontre et en s’imposant assez largement (3-0). Désormais, Paris va se concentrer uniquement sur deux compétitions : le championnat ainsi que la Ligue des Champions.
Un mal pour un bien ?
Double vainqueur en titre, le PSG n’aura donc pas réussi à conserver sa couronne en Coupe de France pour une troisième année de suite. Cependant, comme l’indique l’Equipe, cela va permettre à un effectif parisien très fatigué, de souffler un peu, en ayant moins de matchs à disputer dans les prochaines semaines. En se qualifiant directement pour les 8èmes de finales de la C1, Paris pourrait disputer six matchs de moins comparé à la saison dernière.