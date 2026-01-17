C'est terminé pour le PSG, la grande nouvelle pour Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir, le PSG a été, à la surprise générale, éliminé de la Coupe de France. Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés à domicile face au Paris FC (0-1), et sortent la tête basse de la compétition. Cependant, cela pourrait être finalement un mal pour un bien du côté des champions d’Europe.

Le PSG a connu une semaine véritablement particulière. Lundi soir, les hommes de Luis Enrique étaient éliminés de la Coupe de France à la surprise générale. Battu de justesse par le Paris FC à domicile, le club parisien n’avait pas le droit à l’erreur ce vendredi soir en championnat face au LOSC.

Le PSG éliminé de la Coupe de France Et clairement, le PSG a délivré l’une des meilleures prestations de la saison en Ligue 1, en dominant totalement la rencontre et en s’imposant assez largement (3-0). Désormais, Paris va se concentrer uniquement sur deux compétitions : le championnat ainsi que la Ligue des Champions.