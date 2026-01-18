PSG : La réponse inattendue lâchée par Neymar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 18 janvier 2018, le PSG infligeait une très lourde correction à Dijon au Parc des Princes (8-0). Une rencontre au cours de laquelle Neymar, arrivé quelques mois plus tôt dans la capitale française, inscrivait… un quadruplé. 8 ans plus tard, le PSG a célébré l’anniversaire de cette victoire XXL. De quoi faire réagir le Brésilien.

Recruté par le PSG en 2017 contre 222M€, Neymar aura joué pendant 6 saisons avec le club de la capitale. Resté jusqu’en 2023, date de son transfert pour Al-Hilal, le Brésilien aura marqué 118 buts sous le maillot parisien. Neymar a d’ailleurs été l’auteur de certaines performances XXL avec le PSG comme ça a été le cas il y a 8 ans de cela, le 18 janvier 2018, avec un quadruplé face à Dijon lors d’une victoire 8-0.

« De supers moments passés avec vous » Il y a 8 ans de cela, le PSG corrigeait donc Dijon avec un quadruplé de Neymar. Le club de la capitale a d’ailleurs fêté cet anniversaire en 2026 sur ses réseaux sociaux et voilà que le Brésilien a glissé un petit mot en réponse sur Instagram. « De supers moments passés avec vous », a alors écrit Neymar.