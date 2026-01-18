PSG : La réponse inattendue lâchée par Neymar !

Le 18 janvier 2018, le PSG infligeait une très lourde correction à Dijon au Parc des Princes (8-0). Une rencontre au cours de laquelle Neymar, arrivé quelques mois plus tôt dans la capitale française, inscrivait… un quadruplé. 8 ans plus tard, le PSG a célébré l’anniversaire de cette victoire XXL. De quoi faire réagir le Brésilien.
Recruté par le PSG en 2017 contre 222M€, Neymar aura joué pendant 6 saisons avec le club de la capitale. Resté jusqu’en 2023, date de son transfert pour Al-Hilal, le Brésilien aura marqué 118 buts sous le maillot parisien. Neymar a d’ailleurs été l’auteur de certaines performances XXL avec le PSG comme ça a été le cas il y a 8 ans de cela, le 18 janvier 2018, avec un quadruplé face à Dijon lors d’une victoire 8-0.
« De supers moments passés avec vous »
Il y a 8 ans de cela, le PSG corrigeait donc Dijon avec un quadruplé de Neymar. Le club de la capitale a d’ailleurs fêté cet anniversaire en 2026 sur ses réseaux sociaux et voilà que le Brésilien a glissé un petit mot en réponse sur Instagram. « De supers moments passés avec vous », a alors écrit Neymar.
Un 10/10 dans L’Equipe !
Cette performance de Neymar face à Dijon restera d’ailleurs dans les mémoires un moment. En effet, le quadruplé du numéro 10 du PSG, également auteur de 2 passes décisives, lui avait valu un 10/10 dans L’Equipe. Ainsi, aujourd’hui, Neymar fait partie de la maigre liste des joueurs ayant obtenus la note parfaite dans le quotidien sportif.