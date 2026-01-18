Départ du PSG : Ce gros joueur craque et claque la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté à l'aube du projet mis en place par les investisseurs qataris au PSG, Kévin Gameiro n'aura finalement passé que deux ans au sein du club de la capitale avant de claquer la porte. Le buteur tricolore a fini par craquer un soir de match à Troyes au moment où il avait été remplacé par Carlo Ancelotti, et il se livre sur cette rupture avec le PSG.

Au moment de rachat du PSG par le Qatar en 2011, Kévin Gameiro débarquait lui aussi au Parc des Princes en provenance du FC Lorient et avait à coeur de s'imposer dans son club de coeur. Titulaire lors de sa première saison, Gameiro a ensuite vu débarquer l'été suivant un certain Zlatan Ibrahimovic qui s'est logiquement imposé comme le titulaire indiscutable au poste de buteur, et qui a accéléré sa rupture avec le PSG.

« Je n'aurais pas pu refaire une saison au PSG » Interrogé au micro de beINSPORTS en 2013 juste après son départ du PSG pour le FC Séville, Kévin Gameiro vidait son sac sur la fin de son aventure au PSG : « Je ne regrette pas du tout. Ici je suis bien. C’est pour ça que je suis parti cette année. Refaire une saison comme l’année dernière, je n’aurais pas pu. Je suis très content d’avoir joué pour ce club, pour ces supporters. C’est un choix de carrière que j’assume. Je ne suis pas déçu d’avoir joué à Paris. Ce sont les aléas d’une carrière, cela fait progresser, surtout mentalement », confiait Gameiro.