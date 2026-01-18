Andrès Iniesta : L'énorme coup du PSG !

Cela pourrait bien être la petite bombe de ce mercato d'hiver. Le PSG serait sur le point de boucler le transfert de Dro Fernandez. Présenté comme l'un des joueurs les plus prometteurs du FC Barcelone, le milieu offensif de 18 ans est même comparé à Andrès Iniesta par l'un de ses anciens entraîneurs.
Et si le PSG bouclait le transfert surprise de l'hiver ? La question se pose puisque Dro Fernandez serait tout proche de signer à Paris. Le crack du FC Barcelone aurait donné son accord au club parisien et disposerait d'une clause libératoire estimée à 6M€ qui ne posera pas de problème pour les finances du PSG. Un joli coup si l'on en croite les propos de Javi Roxo, entraîneur de Val Miñor, l'une des premiers clubs de Dro Fernandez.
Dro, le nouveau Iniesta ?
« Si certains le comparent à Pedri, Dro me fait penser à Iniesta par sa vision du jeu et son immense talent », confiait-il dans les colonnes de SPORT. Luis Pérez, un autre technicien de Val Miñor, en disait plus : « Dro est très responsable et exigeant envers lui-même, il ne s'autorise jamais à échouer ». Autrement dit, le PSG est sur le point de frapper très fort.
Le Barça accuse le coup
D'ailleurs en conférence de presse, Hansi Flick ne cachait pas sa déception. « Mon message porte sur le travail quotidien à l’entraînement. Lorsqu’il y a des joueurs qui arrivent avec du potentiel, nous avons un plan pour observer comment ils s’entraînent, leurs performances et leur attitude, s’ils sont professionnels… Nous sommes dans une grande équipe et il n’est pas facile d’avoir du temps de jeu, c’est clair. Mais chaque entraînement rend ces joueurs meilleurs. C’est la voie normale et, lorsqu’ils méritent de jouer, alors bien sûr, ils jouent. Le cas de Dro n’est pas encore réglé, mais c’est le football. Il y a des joueurs qui ont 17 ou 18 ans, mais il y a des personnes autour d’eux qui les incitent à prendre des décisions. Mais je ne veux rien dire de plus », confiait le coach du Barça.