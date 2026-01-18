Andrès Iniesta : L'énorme coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait bien être la petite bombe de ce mercato d'hiver. Le PSG serait sur le point de boucler le transfert de Dro Fernandez. Présenté comme l'un des joueurs les plus prometteurs du FC Barcelone, le milieu offensif de 18 ans est même comparé à Andrès Iniesta par l'un de ses anciens entraîneurs.

Et si le PSG bouclait le transfert surprise de l'hiver ? La question se pose puisque Dro Fernandez serait tout proche de signer à Paris. Le crack du FC Barcelone aurait donné son accord au club parisien et disposerait d'une clause libératoire estimée à 6M€ qui ne posera pas de problème pour les finances du PSG. Un joli coup si l'on en croite les propos de Javi Roxo, entraîneur de Val Miñor, l'une des premiers clubs de Dro Fernandez.

Dro, le nouveau Iniesta ? « Si certains le comparent à Pedri, Dro me fait penser à Iniesta par sa vision du jeu et son immense talent », confiait-il dans les colonnes de SPORT. Luis Pérez, un autre technicien de Val Miñor, en disait plus : « Dro est très responsable et exigeant envers lui-même, il ne s'autorise jamais à échouer ». Autrement dit, le PSG est sur le point de frapper très fort.