Départ de De Zerbi : L’annonce qui va faire paniquer l’OM !

Si l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a été annoncé dans le viseur de Manchester United ces derniers jours, c’est également le cas d’Oliver Glasner. Le technicien autrichien serait un des favoris des Red Devils et a justement officialisé son départ de Crystal Palace à la fin de la saison, mais serait plutôt tenté par un retour en Allemagne.

Depuis le départ de Ruben Amorim, Roberto De Zerbi est cité du côté de Manchester United, à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine. Selon la presse anglaise, l’entraîneur de l’OM aurait des admirateurs en interne après son passage réussi à Brighton, mais le Telegraph indiquait qu’Oliver Glasner serait le favori des Red Devils.

Glasner quittera Crystal palace à la fin de la saison Un entraîneur qui sera bientôt disponible, puisqu’il a annoncé vendredi en conférence de presse son départ de Crystal Palace à la fin de la saison, une fois son contrat arrivé à son terme. Oliver Glasner pourrait donc débarquer à Manchester United, ce qui serait une bonne nouvelle pour l’OM, à moins qu’il ne décide de retourner en Allemagne, où il est déjà passé sur les banc de Wolfsburg et de l’Eintracht Francfort.