AccueilMercato Football

Départ de De Zerbi : L’annonce qui va faire paniquer l’OM !

Départ de De Zerbi : L’annonce qui va faire paniquer l’OM !
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a été annoncé dans le viseur de Manchester United ces derniers jours, c’est également le cas d’Oliver Glasner. Le technicien autrichien serait un des favoris des Red Devils et a justement officialisé son départ de Crystal Palace à la fin de la saison, mais serait plutôt tenté par un retour en Allemagne.

Depuis le départ de Ruben Amorim, Roberto De Zerbi est cité du côté de Manchester United, à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine. Selon la presse anglaise, l’entraîneur de l’OM aurait des admirateurs en interne après son passage réussi à Brighton, mais le Telegraph indiquait qu’Oliver Glasner serait le favori des Red Devils.

Glasner quittera Crystal palace à la fin de la saison

Un entraîneur qui sera bientôt disponible, puisqu’il a annoncé vendredi en conférence de presse son départ de Crystal Palace à la fin de la saison, une fois son contrat arrivé à son terme. Oliver Glasner pourrait donc débarquer à Manchester United, ce qui serait une bonne nouvelle pour l’OM, à moins qu’il ne décide de retourner en Allemagne, où il est déjà passé sur les banc de Wolfsburg et de l’Eintracht Francfort.

« Un retour en Allemagne est peut-être l’option la plus probable »

« Il figure sur la liste restreinte de Manchester United parmi les candidats potentiels. Ils recherchent une expérience en Premier League, mais travaillera-t-il avec Jason Wilcox et Omar Berrada aux commandes ? Je n’en suis pas totalement convaincu. Des personnes proches de Glasner m’ont laissé entendre qu’un retour en Allemagne est peut-être l’option la plus probable. Il sera très demandé, car il a accompli des merveilles à Crystal Palace », a déclaré le journaliste de talkSPORT Alex Crook après l’annonce du départ d’Oliver Glasner.

Articles liés