Départ de De Zerbi : L’annonce qui va faire paniquer l’OM !

Si l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a été annoncé dans le viseur de Manchester United ces derniers jours, c’est également le cas d’Oliver Glasner. Le technicien autrichien serait un des favoris des Red Devils et a justement officialisé son départ de Crystal Palace à la fin de la saison, mais serait plutôt tenté par un retour en Allemagne.
Depuis le départ de Ruben Amorim, Roberto De Zerbi est cité du côté de Manchester United, à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine. Selon la presse anglaise, l’entraîneur de l’OM aurait des admirateurs en interne après son passage réussi à Brighton, mais le Telegraph indiquait qu’Oliver Glasner serait le favori des Red Devils.
Glasner quittera Crystal palace à la fin de la saison
Un entraîneur qui sera bientôt disponible, puisqu’il a annoncé vendredi en conférence de presse son départ de Crystal Palace à la fin de la saison, une fois son contrat arrivé à son terme. Oliver Glasner pourrait donc débarquer à Manchester United, ce qui serait une bonne nouvelle pour l’OM, à moins qu’il ne décide de retourner en Allemagne, où il est déjà passé sur les banc de Wolfsburg et de l’Eintracht Francfort.
« Un retour en Allemagne est peut-être l’option la plus probable »
« Il figure sur la liste restreinte de Manchester United parmi les candidats potentiels. Ils recherchent une expérience en Premier League, mais travaillera-t-il avec Jason Wilcox et Omar Berrada aux commandes ? Je n’en suis pas totalement convaincu. Des personnes proches de Glasner m’ont laissé entendre qu’un retour en Allemagne est peut-être l’option la plus probable. Il sera très demandé, car il a accompli des merveilles à Crystal Palace », a déclaré le journaliste de talkSPORT Alex Crook après l’annonce du départ d’Oliver Glasner.