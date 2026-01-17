Accord total : Le PSG boucle un très gros coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Luis Enrique l'a toujours affirmé, le PSG reste à l'affût sur le marché en vue de renforcer son effectif cet hiver. Promesse tenue puisque le club parisien s'attaque au crack du FC Barcelone Dro Fernandez qui serait très proche de signer. Un accord aurait été trouvé.

Le PSG ne s'en est jamais caché. L'idée est de rester à l'affût de toutes les opportunités qui se présenteront sur le mercato. Et cela tombe bien, un énorme coup se présente au FC Barcelone où Dro Fernandez a assuré qu'il ne prolongerait pas son contrat qui court jusqu'en 2027. Vendredi soir, Mundo Deportivo a ainsi révélé que le PSG était prêt à sauter sur cette opportunité.

Accord total pour Dro Fernandez ? Et visiblement, tout s'est rapidement accéléré ces dernières heures. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG aurait trouvé un accord avec Dro Fernandez sur la base d'un contrat de 4 ans et demi. Le milieu offensif de 18 ans pourrait donc signer jusqu'en 2030 à Paris. Pour cela, il faudra lever sa clause libératoire estimée à 6M€. Ce qui ne devrait poser aucun problème. Selon RMC Sport, le PSG aurait d'ailleurs déjà contacté le FC Barcelone pour payer cette clause.