Transfert surprise au PSG : Le gros coup est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait bien être le transfert surprise de l'hiver. Depuis quelques heures, le nom de Dro Fernandez circule avec insistance du côté du PSG. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano qui assure même que le club de la capitale est désormais le grand favori pour le recruter.

C'est une information qui a fait l'effet d'une petite bombe en Espagne. En effet, vendredi soir, Mundo Deportivo a révélé que le jeune milieu du FC Barcelone Dro Fernandez était proche de rejoindre le PSG. Le joueur de 18 ans, qui aurait refusé de prolonger au Barça où son contrat s'achève en 2027, dispose d'une clause libératoire estimée à 6M€.

Dro Fernandez au PSG, ça se confirme ! Et l'information ne cesse de se confirmer puisque c'est au tour de Fabrizio Romano d'annoncer que la surprise prend forme. « À mon avis, la surprise est le Paris Saint-Germain ! Le Paris Saint-Germain travaille activement sur ce dossier. Le PSG a déjà formule une offre pour Dro Fernandez ! Le PSG fait désormais figure de grand favori ! », assure-t-il sur sa chaîne YouTube.