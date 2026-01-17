Un joueur du Barça s'annonce au PSG : C'est le choc !

Le PSG n'avait pas prévu de bouger cet hiver, mais une opportunité exceptionnelle se présente du côté du FC Barcelone où le crack Pedro Fernández Sarmiento, plus connu sous le nom de Dro (18 ans), ne prolongera pas. Et ce dernier aurait confié dans le vestiaire que le PSG pourrait être sa prochaine destination.
Depuis l'arrivée de Luis Campos puis celle de Luis Enrique, le PSG a décidé d'axer son projet sur le recrutement de jeunes talents afin de miser sur l'avenir. Les Parisiens ne souhaitent laisser passer aucune opportunité pour le futur et l'une d'elles se présente actuellement au FC Barcelone.
Dro, le très gros coup du PSG ?
Du haut de ses 18 ans, Pedro Fernández Sarmiento, plus connu sous le nom de Dro, s'interroge sur son avenir au FC Barcelone, et selon les informations de Mundo Deportivo, il ne prolongera pas son contrat qui s'achève en 2027. Et pour cause, il s'attendait à avoir plus de temps avec les pros cette saison, mais Hansi Flick ne l'a utilisé qu'à cinq reprises pour un total de 148 minutes de jeu. Il faut dire que le jeune milieu offensif évolue dans un secteur de jeu très chargé.
Une clause libératoire à 6M€
Dro Fernandez doit effectivement faire face à une concurrence très importante face à Frenkie de Jong, Gavi (qui reviendra bientôt), Pedri, Dani Olmo, Fermín Lopez, Raphinha et Marcus Rashford. C'est la raison pour laquelle le crack du Barça aurait décidé de ne pas prolonger et devrait partir cet hiver puisqu'il dispose d'une clause libératoire estimée à 6M€ qui ne posera aucun problème aux clubs intéressés. Dont le PSG. En effet, Mundo Deportivo révèle que plusieurs sources au sein du vestiaire blaugrana ont affirmé que Dro Fernandez avait laissé filtrer des informations selon lesquelles le PSG serait probablement sa future destination. Néanmoins, d'autres grands clubs sont dans le coup à l'image de Manchester City.