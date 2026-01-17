Un joueur du Barça s'annonce au PSG : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG n'avait pas prévu de bouger cet hiver, mais une opportunité exceptionnelle se présente du côté du FC Barcelone où le crack Pedro Fernández Sarmiento, plus connu sous le nom de Dro (18 ans), ne prolongera pas. Et ce dernier aurait confié dans le vestiaire que le PSG pourrait être sa prochaine destination.

Depuis l'arrivée de Luis Campos puis celle de Luis Enrique, le PSG a décidé d'axer son projet sur le recrutement de jeunes talents afin de miser sur l'avenir. Les Parisiens ne souhaitent laisser passer aucune opportunité pour le futur et l'une d'elles se présente actuellement au FC Barcelone.

Dro, le très gros coup du PSG ? Du haut de ses 18 ans, Pedro Fernández Sarmiento, plus connu sous le nom de Dro, s'interroge sur son avenir au FC Barcelone, et selon les informations de Mundo Deportivo, il ne prolongera pas son contrat qui s'achève en 2027. Et pour cause, il s'attendait à avoir plus de temps avec les pros cette saison, mais Hansi Flick ne l'a utilisé qu'à cinq reprises pour un total de 148 minutes de jeu. Il faut dire que le jeune milieu offensif évolue dans un secteur de jeu très chargé.