Achraf Hakimi : Luis Enrique prend une grande décision au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de blessure, Achraf Hakimi a déjà retrouvé un excellent niveau comme le prouvent ses prestations avec le Maroc à la CAN. Une excellente nouvelle pour le PSG qui ne prendra toutefois aucun risque avec son joueur puisque Luis Enrique pourrait envisager de le faire souffler avant de revenir à Paris.

Blessé à la cheville le 4 novembre dernier avec le PSG, Achraf Hakimi a fait son retour pendant la CAN qu'il dispute actuellement sur ses terres avec le Maroc. Les Lions de l'Atlas défieront d'ailleurs le Sénégal en finale dimanche. Autrement dit, Hakimi sera de retour à Paris la semaine prochaine, mais comme l'affirme le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi, Luis Enrique devrait accorder un repos supplémentaire à son joueur avant de l'aligner avec le PSG.

Le PSG ne prendra aucun risque avec Hakimi « La CAN touche à sa fin et Achraf Hakimi ne saurait tarder à faire son retour dans la capitale. Je pense que, quel que soit le résultat de la finale dimanche, Luis Enrique lui accordera un temps de repos nécessaire avant de rejoindre le Campus. Mais, et c’est la bonne nouvelle, Hakimi devrait rentrer à Paris en grande forme. Après sa blessure à la cheville, il est de retour sur les terrains sans aucune séquelle », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'en rajouter une couche.