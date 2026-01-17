Achraf Hakimi : Luis Enrique prend une grande décision au PSG !

De retour de blessure, Achraf Hakimi a déjà retrouvé un excellent niveau comme le prouvent ses prestations avec le Maroc à la CAN. Une excellente nouvelle pour le PSG qui ne prendra toutefois aucun risque avec son joueur puisque Luis Enrique pourrait envisager de le faire souffler avant de revenir à Paris.
Blessé à la cheville le 4 novembre dernier avec le PSG, Achraf Hakimi a fait son retour pendant la CAN qu'il dispute actuellement sur ses terres avec le Maroc. Les Lions de l'Atlas défieront d'ailleurs le Sénégal en finale dimanche. Autrement dit, Hakimi sera de retour à Paris la semaine prochaine, mais comme l'affirme le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi, Luis Enrique devrait accorder un repos supplémentaire à son joueur avant de l'aligner avec le PSG.
Le PSG ne prendra aucun risque avec Hakimi
« La CAN touche à sa fin et Achraf Hakimi ne saurait tarder à faire son retour dans la capitale. Je pense que, quel que soit le résultat de la finale dimanche, Luis Enrique lui accordera un temps de repos nécessaire avant de rejoindre le Campus. Mais, et c’est la bonne nouvelle, Hakimi devrait rentrer à Paris en grande forme. Après sa blessure à la cheville, il est de retour sur les terrains sans aucune séquelle », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'en rajouter une couche.
«Luis Enrique lui accordera un temps de repos nécessaire avant de rejoindre le Campus»
« Il est, selon moi, encore un peu en dessous de son véritable niveau. On le voit plus prudent et moins décisif. Il lui faut encore retrouver tout son rythme et ses marques. Mais il est à n’en pas douter porté par un supplément d’âme. Être capitaine de cette sélection marocaine représente énormément pour lui. Je suis prêt à parier qu’il va faire une très grande finale. Il le faudra car en face, c’est à Sadio Mané, l’un des plus grands joueurs africains, qu’il aura à faire. Leur duel promet d’être savoureux », ajoute Stéphane Bianchi.