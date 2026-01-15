Achraf Hakimi quitte Paris : Il annonce une folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le rêve se poursuit pour le Maroc qui s'est qualifié pour la finale de la CAN. Les Lions de l'Atlas affronteront le Sénégal dimanche afin de tenter de remporter la compétition à domicile. Une énorme joie pour Achraf Hakimi qui annonce une folie en cas de victoire finale.

C'est le rêve de ton un pays et le Maroc s'en rapproche. En effet, pour sa CAN à domicile, la sélection marocaine disputera la finale dimanche contre le Sénégal après avoir dominé le Nigéria au terme d'une rencontre très serrée. Les Lions de l'Atlas se sont imposés aux tirs-au-but ce qui enchante Achraf Hakimi qui n'est plus qu'à un match de réaliser son rêve.

Hakimi s'enflamme pour la qualification en finale de la CAN « On est contents, fiers. C'est un moment unique pour nous. On est entrés dans l'histoire encore une fois, cette équipe le mérite. Tous les Marocains le méritent. On est très heureux mais on n'a pas encore fini le travail. On savait que le Nigeria avait de grandes qualités. Toute l'équipe a fait un énorme travail défensif. Notre force a été de ne pas leur laisser se créer des occasions. Même si on n'a pas marqué, on est restés concentrés et forts mentalement tout le match », a-t-il confié au micro de beIN SPORTS.