Officiel - De Zerbi : Départ annoncé, tout est relancé à l’OM ?

En fin de contrat avec Crystal Palace, Oliver Glasner a annoncé qu’il ne prolongerait pas et qu’il quitterait le club à la fin de la saison, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour l’OM. À la recherche d’un nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi a été cité comme une des pistes explorées par Manchester United, mais le favori serait le technicien autrichien.

Au moment du départ de Ruben Amorim, le Telegraph donnait les entraîneurs susceptibles d’intéresser Manchester United. Une liste sur laquelle on retrouverait le nom de celui de l’OM, Roberto De Zerbi, qui aurait des admirateurs en interne après son passage réussi à Brighton, mais le favori serait Oliver Glasner, en fin de contrat à Crystal Palace.

Glasner annonce son départ, bonne nouvelle pour l’OM ? Si Michael Carrick a été nommé entraîneur intérimaire, un nouveau devrait être recehrché par Manchester United pour la saison prochaine. Bonne nouvelle pour l’OM, Oliver Glasner sera disponible, puisqu’il a annoncé vendredi en conférence de presse son départ de Crystal Palace au terme de son contrat : « Une décision a déjà été prise, il y a des mois. J’ai eu une réunion avec Steve Parish en octobre, pendant la trêve internationale. Nous avons eu une très longue conversation, et je lui ai dit que je ne signerai pas de nouveau contrat. »