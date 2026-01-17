Rupture à l’OL : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

La saison passée a été cauchemardesque pour Orel Mangala. L’international belge a souffert d’une rupture des ligaments croisés et est donc resté à l’OL l’été dernier. Depuis, le milieu de terrain est revenu de sa grave blessure et a eu droit à quelques minutes sous les ordres de Paulo Fonseca. Et cela aurait suffi pour affoler le mercato à l’étranger.

Le cauchemar d’Orel Mangala est terminé depuis quelques mois maintenant. Le milieu de terrain de l’OL a souffert d’une rupture des ligaments croisés pendant son prêt à Everton la saison passée. L’international belge est toutefois revenu de sa grave blessure en novembre dernier. Et le joueur de 27 ans a eu droit à un peu de temps de jeu sous les ordres de Paulo Fonseca.

Orel Mangala a la cote sur le mercato Il n’en fallait pas plus pour semer un vent de folie sur le mercato à l’étranger. D’après les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs seraient intéressés par les services d’Orel Mangala. Le Diable Rouge aurait notamment la cote en Serie A alors qu’il revient à peine d’une longue absence de plusieurs mois.