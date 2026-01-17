Rupture à l’OL : C’est la folie à l’étranger !

La saison passée a été cauchemardesque pour Orel Mangala. L’international belge a souffert d’une rupture des ligaments croisés et est donc resté à l’OL l’été dernier. Depuis, le milieu de terrain est revenu de sa grave blessure et a eu droit à quelques minutes sous les ordres de Paulo Fonseca. Et cela aurait suffi pour affoler le mercato à l’étranger.
Le cauchemar d’Orel Mangala est terminé depuis quelques mois maintenant. Le milieu de terrain de l’OL a souffert d’une rupture des ligaments croisés pendant son prêt à Everton la saison passée. L’international belge est toutefois revenu de sa grave blessure en novembre dernier. Et le joueur de 27 ans a eu droit à un peu de temps de jeu sous les ordres de Paulo Fonseca.
Orel Mangala a la cote sur le mercato
Il n’en fallait pas plus pour semer un vent de folie sur le mercato à l’étranger. D’après les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs seraient intéressés par les services d’Orel Mangala. Le Diable Rouge aurait notamment la cote en Serie A alors qu’il revient à peine d’une longue absence de plusieurs mois.
L'OL doit prendre une décision
À voir maintenant ce que l’OL décidera de faire avec Orel Mangala. Paulo Fonseca le considère comme un renfort de poids dans un effectif déjà limité. Priver le coach portugais d’une solution dans son entrejeu pourrait être une erreur pour la seconde partie de saison. Affaire à suivre...