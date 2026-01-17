PSG - Luis Enrique appelle un crack : Transfert imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impliqué dans le recrutement du PSG, Luis Enrique aurait lui même contacté l'entourage de Dro Fernandez pour le convaincre de signer. Il faut dire que l'entraîneur parisien possède le même agent que le crack du Barça, à savoir Ivan de la Peña.

Cela pourrait être l'une des sensations du mercato d'hiver. Selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG s'active pour recruter le crack du Barça Dro Fernandez qui dispose d'une clause libératoire estimée à 6M€. Frustré de son manque de temps de jeu et de l'absence de perspective claire, le milieu offensif de 18 ans aurait d'ailleurs déjà décidé de ne pas prolonger au Barça.

Luis Enrique et Dro Fernandez ont le même agent Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a même confirmé cette tendance assurant que « le PSG fait désormais figure de grand favori ! » Un transfert de Dro Fernandez vers le club champion d'Europe est donc aujourd'hui une option très crédible. Il faut dire que le journaliste italien rappelle que le PSG possède un atout de taille dans ce dossier puisque Luis Enrique et Dro Fernandez sont représentés par le même agent à savoir Ivan de la Peña.