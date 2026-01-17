Transferts : Surprise, un joueur de l’OL affole le mercato !

Pierrick Levallet

Orel Mangala est sorti d’un long calvaire de plusieurs mois. Prêté à Everton la saison passée, l’international belge a souffert d’une rupture des ligaments croisés. Le milieu de terrain de 27 ans s’est toutefois remis de sa blessure et a même pu jouer à l’OL en première partie de saison. Et cela aurait suffi pour attiser l’intérêt de quelques clubs sur le mercato.

Pour Orel Mangala, la saison dernière a été un véritable calvaire. Prêté par l’OL à Everton, l’international belge a souffert d’une rupture des ligaments croisés. Le milieu de terrain de 27 ans est donc resté dans le Rhône l’été dernier. Le cauchemar du Diable Rouge a toutefois pris fin en novembre dernier.

Mangala a la cote sur le mercato Orel Mangala a en effet fait son retour contre le FC Nantes en Ligue 1. Le Belge a ensuite eu droit à quelques minutes sous les ordres de Paulo Fonseca. Et cela aurait suffi pour attiser l’intérêt de quelques clubs sur le mercato d’après les informations de Foot Mercato. Le joueur de 27 ans serait notamment sur les tablettes de plusieurs équipes en Serie A.