Départ d’Ousmane Dembélé : Panique au PSG !

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2028 au PSG, Ousmane Dembélé fait l’objet de rumeurs au sujet de son avenir. Les négociations entre les deux parties pour une éventuelle prolongation n’avancent pas vraiment. Les Rouge-et-Bleu seraient ainsi pris de panique avec l’attaquant de 28 ans puisque les dirigeants parisiens craindraient son départ.

Et si l’aventure d’Ousmane Dembélé au PSG arrivait bientôt à son terme ? Le Ballon d’Or 2025 fait l’objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Les négociations avec la direction parisienne pour sa prolongation de contrat n’avancent pas vraiment, alors que son bail actuel expire en juin 2028. Les deux parties n’arriveraient pas à s’entendre sur le plan du salaire.

Le PSG veut impérativement prolonger Ousmane Dembélé Comme le rapporte SPORT, le PSG serait ainsi pris de panique. Le club de la capitale craindrait un départ de l’attaquant de 28 ans et ferait donc le nécessaire pour sceller son avenir. Les Rouge-et-Bleu voudraient clore le dossier dès que possible avec une issue favorable pour Ousmane Dembélé et le club.