Kylian Mbappé - PSG : La nouvelle guerre à 100M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait offrir une nouvelle solution à Luis Enrique pour son milieu de terrain l’été prochain. Le club de la capitale serait en effet tenté par l’idée de recruter Enzo Fernandez, estimé à 100M€. Seulement, le joueur de Chelsea serait également dans le radar du Real Madrid de Kylian Mbappé sur le mercato.

L’hiver s’annonce calme au PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les champions d’Europe ne comptaient pas recruter en janvier. Les Rouge-et-Bleu prépareraient en revanche leur recrutement pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient commencé à explorer quelques pistes sur le marché des transferts.

Le PSG s'intéresse à Enzo Fernandez Le PSG serait notamment tenté par l’idée de mettre la main sur Enzo Fernandez. Estimé à 100M€, l’international argentin pourrait quitter Chelsea à l’issue de la saison malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2032. Seulement, les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas les seuls à s’intéresser au profil du champion du monde 2022.