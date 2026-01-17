Kylian Mbappé - PSG : La nouvelle guerre à 100M€ !

Le PSG pourrait offrir une nouvelle solution à Luis Enrique pour son milieu de terrain l’été prochain. Le club de la capitale serait en effet tenté par l’idée de recruter Enzo Fernandez, estimé à 100M€. Seulement, le joueur de Chelsea serait également dans le radar du Real Madrid de Kylian Mbappé sur le mercato.
L’hiver s’annonce calme au PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les champions d’Europe ne comptaient pas recruter en janvier. Les Rouge-et-Bleu prépareraient en revanche leur recrutement pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient commencé à explorer quelques pistes sur le marché des transferts.
Le PSG s'intéresse à Enzo Fernandez
Le PSG serait notamment tenté par l’idée de mettre la main sur Enzo Fernandez. Estimé à 100M€, l’international argentin pourrait quitter Chelsea à l’issue de la saison malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2032. Seulement, les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas les seuls à s’intéresser au profil du champion du monde 2022.
Le Real Madrid est aussi sur le coup
D’après les informations de TEAMtalk, Enzo Fernandez figurerait également sur les tablettes du Real Madrid. Le compatriote de Lionel Messi serait même ouvert à l’idée de rejoindre Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Une nouvelle guerre s’annonce donc avec le PSG sur le mercato. Affaire à suivre...