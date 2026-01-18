Dembélé - Barcola : La grosse surprise au PSG !

A l'intersaison 2023, le PSG s'est offert les services de Luis Enrique, d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. Sous la houlette de l'Espagnol, les deux attaquants français ont régalé leurs coéquipiers. En effet, Ousmane Dembélé (30) et Bradley Barcola (32) sont les meilleurs passeurs du PSG sous les ordres de Luis Enrique.
A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a changé d'entraineur. En effet, Christophe Galtier a laissé sa place à Luis Enrique sur le banc parisien.
Barcola est le meilleur passeur du PSG de Luis Enrique
Après avoir recruté Luis Enrique, le PSG a renforcé massivement son attaque. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. D'une part, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ de l'ancien pensionnaire du FC Barcelone. D'autre part, l'écurie rouge et bleu a déboursé environ 45M€ pour arracher Bradley Barcola à l'OL.
Offrandes au PSG : Dembélé est à deux unités de Barcola
Ousmane Dembélé et Bradley Barcola s'avèrent être de très bonnes pioches pour le PSG. En effet, les deux internationaux français ont déjà marqué de leur empreinte le club de la capitale. Sous la houlette de Luis Enrique, Bradley Barcola (32) et Ousmane Dembélé (30) sont les deux meilleurs passeurs du PSG. D'ailleurs, le numéro 29 parisien a délivré plus d'offrandes que son compatriote.