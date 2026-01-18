Dembélé - Barcola : La grosse surprise au PSG !

Amadou Diawara

A l'intersaison 2023, le PSG s'est offert les services de Luis Enrique, d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. Sous la houlette de l'Espagnol, les deux attaquants français ont régalé leurs coéquipiers. En effet, Ousmane Dembélé (30) et Bradley Barcola (32) sont les meilleurs passeurs du PSG sous les ordres de Luis Enrique.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a changé d'entraineur. En effet, Christophe Galtier a laissé sa place à Luis Enrique sur le banc parisien.

Barcola est le meilleur passeur du PSG de Luis Enrique Après avoir recruté Luis Enrique, le PSG a renforcé massivement son attaque. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. D'une part, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ de l'ancien pensionnaire du FC Barcelone. D'autre part, l'écurie rouge et bleu a déboursé environ 45M€ pour arracher Bradley Barcola à l'OL.