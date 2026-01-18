Une star de Barcelone au PSG : Le gros coup du clan Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce serait imminent pour la première recrue hivernale du PSG. En effet, le club de la capitale serait sur le point de mettre la main sur le crack du FC Barcelone, Dro. A 18 ans, le milieu de terrain est donc attendu à Paris. Un transfert à 6M€ facilité par l’agent, Ivan de la Pena, qui représente également Luis Enrique. Et voilà que ce ne serait pas la première fois qu’il tente de placer un joueur du Barça au PSG.

Après Kays Ruiz ou encore Xavi Simons, c’est un autre crack du FC Barcelone qui va débarquer au PSG. En effet, le club de la capitale s’apprête à accueillir Dro en payant sa clause libératoire de 6M€. Prometteur, le milieu de terrain de 18 ans devrait donc prochainement intégrer l’effectif de Luis Enrique, les deux hommes partageant le même agent, Ivan de la Pena.

Le coup Gavi ! Comme l’explique RMC, l’agent de Luis Enrique aurait poussé Dro pour qu’il rejoigne le PSG lors de ce mercato hivernal. De quoi faire enrager le FC Barcelone et voilà que ce n’est pas la première fois qu’il tente un coup pareil. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, Ivan de la Pena avait par le passé tenté de transférer Gavi, star blaugrana, au PSG.