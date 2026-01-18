Une star de Barcelone au PSG : Le gros coup du clan Luis Enrique !

Ce serait imminent pour la première recrue hivernale du PSG. En effet, le club de la capitale serait sur le point de mettre la main sur le crack du FC Barcelone, Dro. A 18 ans, le milieu de terrain est donc attendu à Paris. Un transfert à 6M€ facilité par l’agent, Ivan de la Pena, qui représente également Luis Enrique. Et voilà que ce ne serait pas la première fois qu’il tente de placer un joueur du Barça au PSG.
Après Kays Ruiz ou encore Xavi Simons, c’est un autre crack du FC Barcelone qui va débarquer au PSG. En effet, le club de la capitale s’apprête à accueillir Dro en payant sa clause libératoire de 6M€. Prometteur, le milieu de terrain de 18 ans devrait donc prochainement intégrer l’effectif de Luis Enrique, les deux hommes partageant le même agent, Ivan de la Pena.
Le coup Gavi !
Comme l’explique RMC, l’agent de Luis Enrique aurait poussé Dro pour qu’il rejoigne le PSG lors de ce mercato hivernal. De quoi faire enrager le FC Barcelone et voilà que ce n’est pas la première fois qu’il tente un coup pareil. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, Ivan de la Pena avait par le passé tenté de transférer Gavi, star blaugrana, au PSG.
« Gavi était vraiment pisté mais… »
Il y a quelques semaines de cela, pour Canal Supporters, Fabrice Hawkins avait déjà expliqué à propos de Gavi et du PSG : « Un joueur que Luis Enrique voulait faire au PSG en arrivant en 2023 ? Il y en a un, c’est Gavi. Il aurait aimé faire Gavi au milieu du terrain. Il y a eu des discussions avec ses agents. Je dis avec « ses agents » mais c’est le même agent en fait. Mais non ça ne s’est pas fait, Barcelone ne voulait pas lâcher. Et avec ce qui s’est passé avec Dembélé, si le Barça avait voulu vendre Gavi, ils auraient préféré le vendre au Real Madrid. Gavi était vraiment pisté mais le Barça ne souhaitait pas le libérer ».