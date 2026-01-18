Transfert à l'OM : Un accord est annoncé en direct !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme d'Himad Abedelli, l'OM a lancé les grandes manoeuvres pour boucler son transfert. Comme l'a reconnu Alexandre Dujeux, le club présidé par Pablo Longoria a déjà trouvé un accord avec l'international algérien. Pour cette raison, le coach du SCO d'Angers a donc décidé de ne pas le convoquer pour la 18ème journée de Ligue 1.

Etincelant sous les couleurs du SCO d'Angers et de l'Algérie ces derniers mois, Himad Abdelli a alarmé la direction de l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria serait déterminé à boucler la signature du milieu de terrain de 26 ans lors de ce mercato hivernal.

Mercato : Le SCO annonce un accord entre Abdelli et l'OM Pour mener à bien le dossier Himad Abdelli, la direction de l'OM aurait déjà lancé les hostilités. D'ailleurs, à en croire Alexandre Dujeux - le coach du SCO d'Angers - son numéro 10 a déjà trouvé un accord avec le club olympien.