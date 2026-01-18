Départ de De Zerbi - OM : La presse italienne lâche une bombe !

Axel Cornic

Un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi ne fait toujours pas l'unanimité à l’Olympique de Marseille. Pire, le technicien italien est même annoncé proche d’un possible départ, avec d’ailleurs certains gros clubs européens comme Manchester United qui semblent prêt à tout faire pour s’attacher ses services.

Est-ce déjà la fin ? La signature de Roberto De Zerbi avait suscité un gros engouement à Marseille, mais le moins que l’on puisse dire c’est que le soufflé est déjà retombé. L’Italien est en effet en premier ligne face aux critiques et certains parlent même d’un possible départ anticipé de l’OM.

« Pour moi, le jour où Benatia s'en ira, je m'en irai également » Les récentes déclarations de Medhi Benatia et De Zerbi n’ont pas vraiment arrangé la situation, avec un possible départ qui pourrait bien se dessiner. « Pour moi, le jour où Benatia s'en ira, je m'en irai également. Si l'une de ces deux personnes-là (Pablo Longoria et Benatia) n'est plus présente, alors je m'en irai également » a récemment expliqué le coach de l’OM.