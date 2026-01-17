Surprise, transfert imminent à l'OM ?

Tout le monde s’attendait à voir des nouveaux visages débarquer à l’Olympique de Marseille, mais pour le moment, on reste sur notre faim. Car ce sont surtout des départs qui ont rythmé le mercato hivernal marseillais, avec notamment Robinio Vaz qui a quitté le club pour s’engager en Serie A, à l’AS Roma.
Après une première partie de saison délicate, le mercato hivernal tombait parfaitement pour l’OM, à la recherche de renforts pour Roberto De Zerbi. Mais pour le moment on les attend toujours, puisqu’on a surtout assisté à des départs du côté de Marseille.
Grand ménage à l’OM ?
Il y a évidemment eu Robinio Vaz, qui a rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un transfert à 25M€, bonus compris. D’autres joueurs devraient le suivre, puisque les médias italiens assurent que Pol Lirola serait tout proche de quitter l’OM, pour s’engager du côté de l’Hellas Verona.
Ulisses Garcia prêt à faire ses valises
Et ce n’est pas fini ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Ulisses Garcia aurait l’intention de claquer la porte de l’OM, où il ne joue plus beaucoup depuis l’arrivée d’Emerson Palmieri l’été dernier. Il devrait lui aussi rebondir en Serie A, puisque deux clubs seraient sur ses traces avec Verona et Sassuolo, avec un dénouement vraisemblablement attendu pour le début de semaine.