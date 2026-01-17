Surprise, transfert imminent à l'OM ?

Axel Cornic

Tout le monde s’attendait à voir des nouveaux visages débarquer à l’Olympique de Marseille, mais pour le moment, on reste sur notre faim. Car ce sont surtout des départs qui ont rythmé le mercato hivernal marseillais, avec notamment Robinio Vaz qui a quitté le club pour s’engager en Serie A, à l’AS Roma.

Après une première partie de saison délicate, le mercato hivernal tombait parfaitement pour l’OM, à la recherche de renforts pour Roberto De Zerbi. Mais pour le moment on les attend toujours, puisqu’on a surtout assisté à des départs du côté de Marseille.

Grand ménage à l’OM ? Il y a évidemment eu Robinio Vaz, qui a rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un transfert à 25M€, bonus compris. D’autres joueurs devraient le suivre, puisque les médias italiens assurent que Pol Lirola serait tout proche de quitter l’OM, pour s’engager du côté de l’Hellas Verona.