C’est confirmé, le vestiaire de l’OM annonce un grand renfort !

Arrivé l’été dernier en provenance de Bournemouth, Hamed Junior Traoré a vécu six premiers mois compliqués à l’OM, marqués par une blessure à la cuisse droite qui l’a privé de quasiment toute la première partie de saison. L’international ivoirien est désormais en pleine forme et libéré de ses problèmes, selon un proche du vestiaire.

« Il a énormément souffert ces derniers mois et, moi aussi, je me sentais mal pour lui. » Présent en conférence de presse vendredi, Emerson Palmieri a évoqué les difficultés de son « ami » Hamed Junior Traoré. Avant le début de l’année 2026, le joueur âgé de 25 ans, recruté l’été dernier en provenance de Bournemouth, n’avait pu disputer qu’une seule rencontre avec l’OM, le 31 août sur la pelouse de l’OL (1-0).

La fin du calvaire pour Traoré Hamed Junior Traoré a ensuite contracté une blessure à la cuisse qui ne l’a pas laissé tranquille. De retour pour la réception du FC Nantes (2-0), l’international ivoirien (11 sélections) a enchaîné lors du Trophée des champions perdu face au PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), puis contre Bayeux (0-9) mardi en Coupe de France.