Calvaire à l’OM, un joueur balance sur son cauchemar !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Hamed Traoré n’a pas encore vraiment eu l’occasion de se montrer. L’attaquant a loupé une dizaine de matchs à cause d’une blessure à la cuisse et il n’a fait son retour à la compétition que dernièrement face à Nantes. L’international ivoirien a énormément souffert, comme l’a expliqué son coéquipier Emerson en conférence de presse ce vendredi.

Hamed Traoré espère réaliser une bonne seconde partie de saison à l’OM, car la première a quelque peu été inexistante. Arrivé l’été dernier à Marseille, l’Ivoirien s’est très vite blessé à la cuisse, ce qui lui a fait manquer pas moins de 19 matchs. Ainsi, il n’a pour le moment disputé que 190 minutes avec le club phocéen.

Un grand retour contre Nantes Dorénavant totalement remis de sa blessure à la cuisse, Hamed Traoré a pu faire son retour à la compétition avec l’OM. Le joueur prêté par Bournemouth est revenu contre Nantes le 4 janvier dernier et il a également disputé quelques minutes contre le PSG lors du Trophée des champions. En Coupe de France contre Bayeux, le 13 janvier, il a débloqué son compteur avec Marseille en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.