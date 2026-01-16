Zinedine Zidane rejoint Pascal Praud, l’annonce sur CNews

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y avait du monde réuni à l’église de La Madeleine à Paris mercredi pour honorer la mémoire de Rolland Courbis. Zinedine Zidane, qui avait évolué sous ses ordres durant deux ans à Bordeaux, était venu pour l’occasion. Une présence saluée par le journaliste Pascal Praud dans son émission sur CNews.

Figure incontournable du football français, Rolland Courbis est décédé lundi, à l’âge de 72 jours. Le monde du ballon rond s’était rassemblé deux jours plus tard à l'église de la Madeleine à Paris pour dire adieu à l’ancien consultant de RMC, passé par l’OM ou encore Monaco comme joueur est entraîneur. Zinedine Zidane faisait partie des invités.

Zidane entouré de nombreuses personnalités L’ancien numéro 10 des Bleus a donc rejoint la longue liste de personnes présentes à la cérémonie qui s’est tenue mercredi, comprenant notamment Pablo Longoria, Gérard Darmon, Jean-Luc Reichmann, Steve Mandanda, Michel Denisot, Jamel Debbouze ou encore Pascal Praud. Le journaliste de CNews s’est d’ailleurs réjoui de voir Zinedine Zidane débarquer.