«Il embrouillait tout le monde» : Un joueur a failli se faire «défoncer» par toute l’équipe de France

Les tensions pendant les matches peuvent parfois passer inaperçues, mais certains joueurs sont réputés pour leur capacité à faire craquer leurs adversaires. L’un d’entre eux a même failli se faire «défoncer» par les joueurs de l’équipe de France.
Il n'est pas rare que durant les matches, de grosses tensions éclatent, et certains joueurs sont même présentés comme des spécialistes pour faire disjoncter leurs adversaires. Lilian Thuram raconte d'ailleurs une anecdote qui date d'un France-Russie de 2002 lors duquel Valery Karpin avait rendu fous les joueurs de l'équipe de France. Et l'international russe a échappé de peu à un lynchage.
La folle anecdote de Lilian Thuram
« Dans certains matches, la tension est telle que l'ambiance peut devenir très vite électrique. Je pense par exemple à ce match amical face à la Russie au Stade de France (0-0, le 17 avril 2002). En face, Valery Karpin embrouillait vraiment tout le monde. J'ai bien cru qu'il allait se faire "défoncer" par toute l'équipe », racontait-il dans une interview accordée à L’EQUIPE en 2021. Mais ce n’est toutefois pas le moment le plus chaud que Lilian Thuram ait vécu. Il se rappelle notamment d’un match avec la Juventus en 2002 durant lequel ça avait chauffé entre son entraîneur Marcello Lippi et le milieu de terrain néerlandais Edgar Davids.
« Un match entre le Deportivo La Corogne et la Juventus où Marcello Lippi avait décidé de se passer de plusieurs titulaires (0-2, le 27 février 2002, en phase de groupes de Ligue des champions). Après la rencontre où on s'est fait balader, le coach s'en prend à Edgar Davids, fautif sur le deuxième but. Ce dernier ne se démonte pas et lui répond. Chez mon pote Edgar Davids, lorsque les fils se touchent, il faut faire très attention (rires)... Il a fallu les séparer avant que cela ne parte en vrille », ajoutait Lilian Thuram.