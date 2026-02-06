«Il embrouillait tout le monde» : Un joueur a failli se faire «défoncer» par toute l’équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les tensions pendant les matches peuvent parfois passer inaperçues, mais certains joueurs sont réputés pour leur capacité à faire craquer leurs adversaires. L’un d’entre eux a même failli se faire «défoncer» par les joueurs de l’équipe de France.

Il n'est pas rare que durant les matches, de grosses tensions éclatent, et certains joueurs sont même présentés comme des spécialistes pour faire disjoncter leurs adversaires. Lilian Thuram raconte d'ailleurs une anecdote qui date d'un France-Russie de 2002 lors duquel Valery Karpin avait rendu fous les joueurs de l'équipe de France. Et l'international russe a échappé de peu à un lynchage.

Lilian Thuram e Filippo Inzaghi durante la sfida tra Parma e Juventus della stagione 1998/1999 pic.twitter.com/F7JbjUzSgt — allafacciadelcalcio (@facciacalcio) February 1, 2026

La folle anecdote de Lilian Thuram « Dans certains matches, la tension est telle que l'ambiance peut devenir très vite électrique. Je pense par exemple à ce match amical face à la Russie au Stade de France (0-0, le 17 avril 2002). En face, Valery Karpin embrouillait vraiment tout le monde. J'ai bien cru qu'il allait se faire "défoncer" par toute l'équipe », racontait-il dans une interview accordée à L’EQUIPE en 2021. Mais ce n’est toutefois pas le moment le plus chaud que Lilian Thuram ait vécu. Il se rappelle notamment d’un match avec la Juventus en 2002 durant lequel ça avait chauffé entre son entraîneur Marcello Lippi et le milieu de terrain néerlandais Edgar Davids.