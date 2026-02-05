«Je ne pouvais pas le voir» : Il a joué sous Raymond Domenech en équipe de France… et il ne le supportait pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin de faire l’unanimité dans l’opinion publique, Raymond Domenech avait également ses détracteurs au sein même du vestiaire de l’équipe de France durant son aventure à la tête des Bleus (2004-2010). L’un de ses anciens joueurs reconnaissait récemment n’avoir « jamais aimé » celui qui office désormais comme consultant sur la chaîne L’Équipe.

Entre 2004 et 2010, Raymond Domenech a dirigé l’équipe de France. Hormis la finale de la Coupe du monde perdue en 2006 contre l’Italie, cette période n’a pas été glorieuse pour le football tricolore, l’ancien sélectionneur terminant son aventure à la tête des Bleus de manière chaotique avec le Mondial 2010 en Afrique du Sud et le tristement célèbre fiasco de Knysna. Un joueur garde un souvenir compliqué de la période.

« Je ne l’ai jamais aimé » Interrogé par le journaliste Smaïl Bouabdellah sur YouTube, pour un numéro de l'émission Kampo diffusée en octobre 2025, Philippe Mexès n’avait pas mâché ses mots en évoquant Raymond Domenech, « Je ne pouvais pas me voir le sélectionneur, même en Espoirs. Je ne l’ai jamais aimé », avait révélé l’ancien défenseur aux 29 sélections, dévoilant certaines méthodes de l’ancien entraîneur, visiblement féru d’astrologie : « Le bélier ne joue pas avec le scorpion, le scorpion ne joue pas avec le taureau… Pour moi, ce n’est pas du football, on n’est pas au théâtre. Je pense qu’il y croit, c’est bizarre… »