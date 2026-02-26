«Tu l’as complètement perdu» : Ce joueur du PSG suscite l’inquiétude à cause de Luis Enrique !

Certaines saisons sont plus difficiles que d’autres, et un joueur du PSG peut en témoigner actuellement. Arrivé dans la capitale avec l’assurance de participer aux grandes rencontres, cet international a finalement vu son temps de jeu se réduire comme neige au soleil. De quoi susciter l’inquiétude.
Mercredi soir, le PSG n’a (toujours) pas brillé lors du barrage retour de Ligue des champions face à l’AS Monaco (2-2). Rejoints au score en fin de match, les hommes de Luis Enrique ont tremblé jusqu’à la dernière seconde et n’ont pas rassuré alors qu’un gros morceau les attend désormais en huitièmes de finale. Ce sera soit le FC Barcelone ou Chelsea.
« Je pensais qu’il y aurait une gestion un peu plus maniable de Luis Enrique »
Et pour ce nouveau match européen en Ligue des champions, Matveï Safonov avait encore été préféré à Lucas Chevalier, sa septième titularisation de suite par Luis Enrique, de quoi étonner Walid Acherchour sur le plateau du Winamax FC. « Tu prends le cas Chevalier-Safonov, c’est très important. Chevalier, tu l’as complètement perdu, je pensais qu’il y aurait une gestion un peu plus maniable de Luis Enrique », a confié le consultant, pas convaincu par le portier russe.
« Il n’est pas fautif mais il n’est pas non plus décisif »
« Le gardien, c’est très important pour gagner une Ligue des champions, et on peut me raconter toutes les histoires sur Safonov, je l’ai mis en avant avec son état d’esprit, sa personnalité, la séance de tirs au but, mais il y a plein de matches où il n’est pas fautif mais il n’est pas non plus décisif », souligne Acherchour. L’absence prolongée de Lucas Chevalier pourrait lui coûter cher à moyen terme, avec la Coupe du monde qui se profile en Amérique du Nord. « Je ne suis pas certain qu'il prenne la mesure de ce qui se passe », s’inquiétait récemment un ami, approché par L’Équipe…