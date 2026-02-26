Rugby : Un joueur hospitalisé, l’histoire tourne mal à cause… d’une crotte de chien

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une histoire à ajouter à la liste des blessures insolites du sport. Un rugbyman de 28 ans a dû être placé sous traitement intensif d’antibiotiques par voie intraveineuse après être tombé lors d’une touche. Et manque de chance pour lui, le joueur a chuté sur des excréments de chien, provoquant une infection sur la plaie…

Généralement, l’hospitalisation d’un sportif à la suite d’une rencontre s’explique par une grave blessure, comme une fracture ou la rupture d’un ligament croisé. Mais un joueur de rugby a connu la même issue pour un problème d’un tout autre genre. Comme l’a dévoilé la BBC cette semaine, Adam Lang , 28 ans, qui joue pour le Tondu RFC à Bridgend, a dû être pris en charge pour une petite coupure au bras survenue durant un match amateur entre Cardiff et Swansea (pays de Galles). Sans qu’il ne se rende compte, la plaie s'était infectée jusqu'à ce qu'il ressente une douleur « insupportable » dans son bras peu après. Et pour cause, le joueur était retombé sur une crotte de chien.

Le média britannique explique qu’ Adam Lang s'est rendu aux urgences le lendemain où on lui a prescrit des antibiotiques, mais l'infection s'est propagée à sa main et le rugbyman évoluant en troisième division galloise a dû être admis au Royal Glamorgan Hospital et placé sous traitement intensif d'antibiotiques par voie intraveineuse. C’est à ce moment qu’on lui a indiqué la cause de l’infection : des excréments de chien. « Mentalement, ça a été très difficile. Séjourner à l'hôpital n'est jamais agréable, mais le soutien du club, des coéquipiers, de la famille et des collègues de travail m'a énormément aidé », a-t-il déclaré.

« Pourquoi autoriser les chiens à courir sur les terrains ? »

L’affaire est prise au sérieux outre-Manche, où l’on pointe du doigt la responsabilité des propriétaires d’animaux, tenus de les surveiller et de ne pas laisser de déjections. « C'est vraiment frustrant quand ça arrive. C'est déjà arrivé, mais ça fait longtemps », a regretté Graham Thomas, le président du club de rugby de Tondu, évoquant un problème « totalement évitable » qui aurait pu prendre une tournure dramatique. « Heureusement qu'il est allé à l'hôpital à temps. Dans le pire des cas, une telle infection peut entraîner l'amputation », estime-t-il.

« Je dirais que 99 % des propriétaires de chiens sont responsables, mais il suffit de ce 1 % pour donner une mauvaise réputation à tous les autres », poursuit Thomas, qui souhaite que le conseil municipal de Bridgend suive l'exemple de plusieurs autres collectivités du pays de Galles en interdisant l'accès des chiens aux terrains balisés : « ça devrait être obligatoire si des adultes et des enfants s'y entraînent pratiquement tous les jours. Pourquoi autoriser les chiens à courir sur les terrains ? Pandy Park est un grand parc où il y a largement assez de place pour tout le monde ».

Un porte-parole du conseil municipal de Bridgend souhaite quant à lui que cette histoire serve de leçon. « Nous exhortons la petite minorité de propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les déjections de leurs animaux à prendre en compte les graves conséquences que leurs actes peuvent avoir sur les autres citoyens, a-t-il expliqué, rapporté par le Daily Express. Nous rappelons également au public que les déjections canines constituent une infraction passible de poursuites judiciaires. »